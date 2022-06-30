Продюсер Юрий Бардаш сравнил украинцев с граждами нацистской Германии (фото)

В своем Instagram известный продюсер опубликовал сториз, с упоминанием Deutschland über alles в контексте лозунга "Украина — превыше всего".

Украинский продюсер и основатель продюсерского центра "Kruzheva Music" Юрий Бардаш опубликовал в своем Instagram сториз, в котором начал сравнивать украинцев и лозунг "Украина — превыше всего" с немецкими нацистами.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

В публикации приведены кадры из хроники советских времен с упоминанием лозунга нацистской Германии — Deutschland über alles (Германия — превыше всего), после которых показаны кадры с украинской молодежью во время митинга, где скандируют "Украина — превыше всего".

[ + – ] скрин cториз Юрия Бардаша

[ + – ] скрин cториз Юрия Бардаша

[ + – ] скрин cториз Юрия Бардаша

Также продюсер в своем Telegram выложил опросник с двумя вариантами ответа. Бардаш спрашивает у подписчиков, как они относятся к этому лозунгу?

"Украина превыше всего? Превыше жизней человеческих?", — спрашивает Бардаш.

Отметим, что 72% пользователей, которые приняли участие в опросе ответили по первому варианту — "Да! Превыше всего!", и 28% считают, что лозунг является проявлением фашизма.

Карьера и гражданская позиция Юрия Бардаша

Юрий Бардаш — воспитанник интерната. Приехав в Киев зарабатывал на жизнь танцевальными выступлениями. Его успешная карьера началась в 2003 году, когда он вместе с коллективом Force выступил в масштабном украинском мюзикле "Экватор". На рабочей площадке Бардаш познакомился с будущими солистами группы Quest Pistols Константином Боровским, Никитой Горюком, Антоном Савлеповым.

За плечами Бардаша много успешных музыкальных проектов. Он стал основателем таких коллективов как "Quest Pistols", "Грибы", "Нервы", Луна и других, которые принесли ему широкую известность.

В 2019 году украинский продюсер попал в скандал после того, как во время интервью с Дудем начал озвучивать кремлевские нарративы относительно войны на Донбассе. В ходе диалога Бардаш начал говорить о мифической травле русскоязычного населения на Донбассе украинскими властями.

"Чувствуется давление, жесткое давление на этих людей. Как только хочешь что-то сказать — ты сразу сепаратист, ты сразу "ватник", — сказал он в интервью.

Упомянул Бардаш и снос памятников, а также переименование улиц в рамках декоммунизации, назвав тех украинцев, которые боролись с советским режимом — пособниками фашистов. За это интервью Бардаш в 2019 году попал в базу сайта "Миротворец".

Журналисты также рассказывали, что своим молчанием мужчина якобы поддерживает войну в Украине. А из-за различий в политических взглядах от продюсера якобы даже ушел солист Wellboy Антон Вельбой.

Уточним, что сам артист 18 июня записал видеообращение, в котором поблагодарил продюсера за науку, но сказал, что теперь будет двигаться дальше без участия продюсера.

Напомним, что Юрий Бардаш в программе Сергея Иванова "Антиподы" высказал мнение, что после Евромайдана не стало лучше жить, а пожилые украинцы с каждым годом живут все беднее и хуже.