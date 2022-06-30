Продюсер Юрій Бардаш порівняв українців із громадянами нацистської Німеччини (фото)

У своєму Instagram відомий продюсер опублікував сторіс зі згадкою Deutschland über alles у контексті гасла "Україна — понад усе".

Український продюсер і засновник продюсерського центру Kruzheva Music Юрій Бардаш опублікував у своєму Instagram сторіс, де почав порівнювати українців і гасло "Україна — понад усе" з німецькими нацистами.

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У публікації наведено кадри з хроніки радянських часів зі згадкою гасла нацистської Німеччини — Deutschland über alles ("Німеччина — понад усе"), після яких показані кадри з українською молоддю під час мітингу, де скандують "Україна — понад усе".

[ + – ] скрин сторіс Юрія Бардаша

[ + – ] скрин сторіс Юрія Бардаша

[ + – ] скрин сторіс Юрія Бардаша

Також продюсер у своєму Telegram виклав опитувальник із двома варіантами відповіді. Бардаш запитує підписників, як вони ставляться до цього гасла?

"Україна понад усе? Понад життя людські?" — питає Бардаш.

Зазначимо, що 72% користувачів, які взяли участь в опитуванні, відповіли за першим варіантом "Так! Над усе!", і 28% вважають, що гасло є проявом фашизму.

Кар'єра та громадянська позиція Юрія Бардаша

Юрій Бардаш — вихованець інтернату. Приїхавши в Київ, заробляв на життя танцювальними виступами. Його успішна кар'єра розпочалася у 2003 році, коли він разом із колективом Force виступив у масштабному українському мюзиклі "Екватор". На робочому майданчику Бардаш познайомився з майбутніми солістами гурту Quest Pistols Костянтином Боровським, Микитою Горюком, Антоном Савлеповим.

За плечима Бардаша багато вдалих музичних проєктів. Він став засновником таких колективів як Quest Pistols, "Гриби", "Нерви", Луна й інших, які принесли йому широку популярність.

2019 року український продюсер потрапив у скандал після того, як під час інтерв'ю з Дудем почав озвучувати кремлівські наративи щодо війни на Донбасі. Під час діалогу Бардаш почав говорити про міфічне цькування російськомовного населення на Донбасі українською владою.

"Відчувається тиск, жорсткий тиск на цих людей. Як тільки хочеш щось сказати — ти одразу сепаратист, ти одразу "ватник", — сказав він в інтерв'ю.

Згадав Бардаш і знесення пам'ятників, а також перейменування вулиць у межах декомунізації, назвавши тих українців, які боролися з радянським режимом, посібниками фашистів. За це інтерв'ю Бардаш у 2019 році потрапив до бази сайту "Миротворець".

Журналісти також розповідали, що своєю мовчанкою чоловік нібито підтримує війну в Україні. А через відмінності в політичних поглядах від продюсера нібито навіть пішов соліст Wellboy Антон Вельбой.

Уточнимо, що сам артист 18 червня записав відеозвернення, у якому подякував продюсеру за науку, але сказав, що тепер рухатиметься далі без участі продюсера.

Нагадаємо, що Юрій Бардаш у програмі Сергія Іванова "Антиподи" висловив думку, що після Євромайдану не стало краще жити, а літні українці з кожним роком живуть дедалі бідніше та гірше.