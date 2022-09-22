Получает паспорт и меняет имя: одиозный продюсер Бардаш навсегда переехал в Россию

Экс-продюсер групп "Quest Pistols", "Грибы", и"Нервы", бежавший в Россию, осел в Москве и готовится получить паспорт РФ с новым именем "Георгий".

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Украинский продюсер Юрий Бардаш, который сравнивал украинцев с нацистами и несколько месяцев назад пешком бежал в Россию, сообщил о том, что получает гражданство страны-агрессора и меняет имя. Об этом он сообщил в личном Телеграм-канале "Философия Бардаша".

Продюсер сообщил, что живет в Москве уже три месяца. И впечатления от столицы России у него самые хорошие. В частности Бардаш считает, что российская столица — это самый безопасный и чистый город на планете. По его словам. Москва — это идеальное место, в котором мирно уживаются представители многих национальностей.

"Что происходит в Москве? Все четко, чисто, красиво, все спокойно, все мирно", — заявил украинский продюсер.

Кроме того, он снова напомнил, что оказался в РФ с одним рюкзаком после того, как перешел грузинско-российскую границу. И что намерен остаться в Москве навсегда. Также Бардаш рассказал, что уже получает российский паспорт, в котором, вместо имени "Юрий" он будет записан как "Георгий".

Одиозный продюсер также пригрозил европейским странам полным исчезновением, призвал украинцев потерпеть и ждать "освободителей" в лице российских оккупантов. Закончил свой монолог Бардаш лозунгом "Россию не победить".

Бардаш в последне время стал известен из-за ряда антиукраинских заявлений. Так, он назвал украинских артистов, помогающих бойцам ВСУ, и волонтеров нацистами. Кроме того, продюсер "Грибов" считает, что российско-украинская война — это так называемый конфликт, развязанный "коллективным Западом" и что Украина должна сложит оружие перед российскими оккупантами.

Ранее в Кремле пообещали, что Юрий Бардаш получит защиту в России. Экс-продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш после антиукраинских высказываний бежал из Грузии в Москву, заявив, что его хотели убить бойцы "Грузинского Легиона".

Как ранее сообщал Фокус, продюсер Юрий Бардаш сравнил жителей Украины с гражданами Третьего Рейха. В своем Instagram он выложил сториз, в котором упоминался нацистский лозунг Deutschland über alles применительно к известному девизу: "Украина — превыше всего".