Отримує паспорт та змінює ім'я: одіозний продюсер Бардаш назавжди переїхав у Росію

Експродюсер гуртів "Quest Pistols", "Гриби", і "Нерви", який утік до Росії, осел у Москві і готується отримати паспорт РФ з новим ім'ям "Георгій".

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Український продюсер Юрій Бардаш, який порівнював українців із нацистами та кілька місяців тому пішки біг до Росії, повідомив про те, що отримує громадянство країни-агресора та змінює ім'я. Про це він повідомив в особистому телеграм-каналі "Філософія Бардаша".

Продюсер повідомив, що мешкає в Москві вже три місяці. І враження від столиці Росії у нього найкращі. Зокрема, Бардаш вважає, що російська столиця — це найбезпечніше і найчистіше місто на планеті. За його словами, Москва — це ідеальне місце, де мирно уживаються представники багатьох національностей.

"Що відбувається у Москві? Все чітко, чисто, красиво, все спокійно, все мирно", — заявив український продюсер.

Крім того, він знову нагадав, що опинився в РФ з одним рюкзаком після того, як перейшов грузинсько-російський кордон. І що має намір залишитися у Москві назавжди. Також Бардаш розповів, що вже отримує російський паспорт, у якому замість імені "Юрій" він буде записаний як "Георгій".

Одіозний продюсер також пригрозив європейським країнам повним зникненням, закликав українців потерпіти та чекати на "визволителів" в особі російських окупантів. Закінчив свій монолог Бардаш гаслом "Росію не перемогти".

Бардаш останнім часом став відомим через низку антиукраїнських заяв. Так, він назвав українських артистів, які допомагають бійцям ЗСУ та волонтерів нацистами. Крім того, продюсер "Грибов" вважає, що російсько-українська війна — це так званий конфлікт, розв'язаний "колективним Заходом" і Україна має складати зброю перед російськими окупантами.

Раніше у Кремлі пообіцяли, що Юрій Бардаш отримає захист у Росії. Експродюсер гурту "Гриби" Юрій Бардаш після антиукраїнських висловлювань утік із Грузії до Москви, заявивши, що його хотіли вбити бійці "Грузинського Легіону".

Як раніше повідомляв Фокус, продюсер Юрій Бардаш порівняв мешканців України з громадянами Третього Рейху. У своєму Instagram він виклав сторіс, де згадувалося нацистське гасло Deutschland über alles стосовно відомого девізу: "Україна — понад усе".