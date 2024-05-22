Призывает к захвату Киева и Харькова: СБУ сообщила о подозрении продюсеру Бардашу

Продюсеру украинского происхождения инкриминируют четыре статьи УКУ, среди которых оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины. Сейчас продолжаются мероприятия по привлечению его к ответственности, ведь сам Бардаш находится в России.

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении продюсеру и музыканту Юрию Бардашу из-за призывов к захвату Киева и Харькова, а также оправдания войны РФ против Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В начале полномасштабного вторжения он сбежал в Россию, где начал широкую информкампанию в поддержку оккупантов. Для этого Бардаш регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах собственного Телеграмм-канала с общей аудиторией почти 50 тыс. пользователей. Среди прочего — фигурант призывает к захвату Киева и Харькова", — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что Бардаш также регулярно повторяет тезисы российской пропаганды на российском телевидении и видеохостинге YouTube.

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Музыканту сообщили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

чч. 1, 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Подозрение Юрию Бардашу Фото: СБУ

Поскольку сейчас сам Бардаш находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Кто такой Юрий Бардаш

Юрий Бардаш — украинский музыкант, родом из Луганской области. Начинал свою карьеру как танцор.

В 2007 году Бардаш стал музыкальным продюсером песенной группы "Quest Pistols".

В 2016 году Юрий Бардаш стал продюсировать сразу два новых музыкальных проекта: певицу Луну (творческий псевдоним Кристины Бардаш) и хип-хоп группу "Грибы".

В 2021 году Бардаш начал продюсировать украинского исполнителя Wellboy. В июне 2022 года Wellboy объявил о прекращении сотрудничества с Бардашем.

23 января 2024 года Юрий Бардаш получил гражданство России.

Напомним, еще в сентябре 2023 года Бардаш сообщил, что уже три месяца живет в Москве, и впечатления от столицы России у него самые лучшие.

Ранее Бардаш назвал украинских артистов, которые помогают бойцам ВСУ, и волонтеров нацистами, а также заявил, что Украина должна складывать оружие перед российскими оккупантами.