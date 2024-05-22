Закликає до захоплення Києва та Харкова: СБУ повідомила про підозру продюсеру Бардашу

Продюсеру українського походження інкримінують чотири статті ККУ, серед яких виправдання збройної агресії РФ проти України. Наразі тривають заходи із притягнення його до відповідальності, адже сам Бардаш перебуває у Росії.

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Служба безпеки України повідомила про підозру продюсеру і музиканту Юрію Бардашу через заклики до захоплення Києва і Харкова, а також виправдання війни РФ проти України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"На початку повномасштабного вторгнення він втік до Росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів. Для цього Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Телеграм-каналу із загальною аудиторією майже 50 тис. користувачів. Зокрема, фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова", — йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що Бардаш також регулярно повторює тези російської пропаганди на російському телебаченні та відеохостингу YouTube.

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Музиканту повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Підозра Юрію Бардашу Фото: СБУ

Оскільки наразі сам Бардаш перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Хто такий Юрій Бардаш

Юрій Бардаш — український музикант, родом з Луганської області. Починав свою кар'єру як танцюрист.

У 2007 році Бардаш став музичним продюсером пісенного гурту "Quest Pistols".

У 2016 році Юрій Бардаш став продюсувати одразу два нові музичні проєкти: співачку Луну (творчий псевдонім Христини Бардаш) та хіп-хоп гурт "Гриби".

2021 року Бардаш почав продюсувати українського виконавця Wellboy. У червні 2022 року Wellboy оголосив про припинення співпраці з Бардашем.

23 січня 2024 року Юрій Бардаш отримав громадянство Росії.

Нагадаємо, ще у вересні 2023 року Бардаш повідомив, що вже три місяці мешкає в Москві, і враження від столиці Росії в нього найкращі.

Раніше Бардаш назвав українських артистів, які допомагають бійцям ЗСУ, та волонтерів нацистами, а також заявив, що Україна має складати зброю перед російськими окупантами.