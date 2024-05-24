"Записали в пропагандисти": продюсер Бардаш відреагував на підозру від СБУ

Юрій Бардаш, який продюсував українських артистів, одразу після початку повномасштабної війни втік до Росії. Там він підтримав агресію проти українців.

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42-річний продюсер Юрій Бардаш, якому СБУ оголосило про підозру, назвав "великою честю" звинувачення, які висунули проти нього. Свою реакцію на рішення правоохоронних органів Україні Бардаш опублікував у себе в телеграм-каналі.

Зокрема, у себе в дописі Бардаш заявив, що для нього велика честь, те, що його звинувачують за пропаганду російського світу, це він вважає нагородою. Однак звинувачення у свій бік Бардаш назвав цирком. У дописі Юрій Бардаш назвав свою підозру, яку йому оголосили в Україні, злочинним рішенням і пригрозив тим, хто це зробив.

"Зі свого боку, оголошую в розшук усіх, хто причетний до цього злочинного рішення. Запевняю, що дістануся до вас раніше, ніж ви до мене", — написав Бардаш.

Хто такий Юрій Бардаш

Юрій Бардаш народився в Алчевську Луганської області. Жив і працював в Україні, де продюсував артистів, серед яких гурт "Quest Pistols", співачка Луна, Wellboy, гурт "Гриби".

Позиція Юрія Бардаша

Як виявилося вже після початку повномасштабної війни в Україні, ще у 2015 році Юрій Бардаш отримав російське громадянство. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, яку розпочала Росія, продюсер утік із України та підтримав агресію РФ і політику Володимира Путіна. Тоді продюсер запропонував Україні капітуляцію. Бардаш відзначив, що йому не шкода українців.

Уже в травні 2024 року СБУ оголосило продюсеру про підозру, в якій інкримінують Юрію Бардашу чотири статті ККУ — ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій); ч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер Юрій Бардаш порівняв українців із громадянами нацистської Німеччини.

Також Фокус писав, що в Кремлі пообіцяли: Юрій Бардаш отримає захист у Росії.