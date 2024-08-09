"Смелость": украинская певица Луна презентовала новый альбом на русском

В свежем релизе бывшей жены продюсера Юрия Бардаша лишь 2 из 13 композиций записаны на украинском, что вызвало критику среди ее сограждан.

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Украинская певица Луна (настоящее имя Кристина Бардаш), которая была женой продюсера-предателя Юрия Бардаша, который уже успел получить российское гражданство, попала в скандал из-за нового русскоязычного альбома. О выходе целого музыкального альбома с русскоязычными треками Луна сообщила у себя на странице в инстаграме.

"Песня хорошая получилась. Автора фото и обложки отметить не могу, времена сейчас такие. А за свою смелость опустошаю третью комбучу", — написала певица.

Луна о своем новом альбоме

В альбоме певица представила 13 новых работ, из которых 11 написаны на русском языке и только 2 — на украинском. Именно это вызвало реакцию украинцев: "Может лучше сразу вместе с Бардашем на Россию тур?", "Друзья, какой Киев? Вы серьезно? Выпустив этот альбом, можно забыть о Киеве точно", "Тель-Авив? Москва после этого?".

Заметим, что еще в начале 2024 года Луна признавалась, что ей сложно создавать репертуар на украинском языке, поэтому она продолжает писать песни на русском.

Позиция певицы Луны относительно войны в Украине

После 2014 года, когда Россия впервые напала на Украину аннексировав Крым и захватив часть Луганской и Донецкой областей, певица Луна продолжила свою работу в РФ. Однако в 2021 году в интервью Ксении Собчак Луна уверенно ответила на вопрос: "Чей Крым?". Тогда она сказала: "Крым — это Украина".

Уже после 24 февраля 2022 года певица также публично стала в поддержку Украины и призвала Россию остановить войну. Тогда певица, из-за военных действий на Родине вместе с детьми вынуждена была покинуть Украину и уехала в Европу. Уже в мае 2022 года она вернулась в Киев.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ сообщила о подозрении продюсеру Бардашу.