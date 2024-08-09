"Сміливість": українська співачка Луна презентувала новий альбом російською

У свіжому релізі колишньої дружини продюсера Юрія Бардаша лише 2 з 13 композицій записані українською, що викликало критику серед її співгромадян.

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Українська співачка Луна (справжнє ім’я Христина Бардаш), яка була дружиною продюсера-зрадника Юрія Бардаша, який вже встиг отримати російське громадянство, потрапила в скандал через новий російськомовний альбом. Про вихід цілого музичного альбому з російськомовними треками Луна повідомила у себе на сторінці в інстаграмі.

"Пісня гарна вийшла. Автора фото та обкладинки відзначити не можу, часи нині такі. А за свою сміливість спустошую третю комбучу", — написала співачка.

Луна про свій новий альбом

У альбомі співачка презентувала 13 нових робіт, з яких 11 написані російською мовою і лише 2 — українською. Саме це викликало реакцію українців: "Може краще одразу разом з Бардашем на Росію тур?", "Друзі, який Київ? Ви серйозно? Випустивши цей альбом, можна забути про Київ точно", "Тель-Авів? Москва після цього?".

Зауважимо, що ще на початку 2024 року Луна зізнавалася, що їй складно створювати репертуар українською мовою, тому вона продовжує писати пісні російською.

Позиція співачки Луни щодо війни в Україні

Після 2014 року, коли Росія вперше напала на Україну, анексувавши Крим та захопивши частину Луганської та Донецької областей, співачка Луна продовжила свою роботу в РФ. Однак у 2021 році в інтерв’ю Ксенії Собчак Луна впевнено відповіла на питання: "Чий Крим?". Тоді вона сказала: "Крим — це Україна".

Вже після 24 лютого 2022 року співачка також публічно стала на підтримку України і закликала Росію зупинити війну. Тоді співачка через воєнні дії на Батьківщині разом з дітьми вимушена була покинути Україну і виїхала до Європи. Вже в травні 2022 року вона повернулася до Києва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ повідомила про підозру продюсеру Бардашу.