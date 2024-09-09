Відмовиться від українського паспорта: блогер Бабич готовий служити, якщо йому відкриють в'їзд у РФ

За словами 24-річного блогера з Кривого Рогу, він щодня прокидається з думкою про те, що хоче якнайшвидше повернутися "додому", до Москви, куди вже рік йому закрито в'їзд. Своєю головною місією він назвав примирення дітей України та Росії, які один одного ненавидять.

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Популярний блогер українського походження Артур Бабич, який за кілька років до повномасштабної війни переїхав до Росії, уперше висловився щодо протистояння двох країн, а також щодо бажання отримати російське громадянство. Свою позицію хлопець із Кривого Рогу озвучив в інтерв'ю російській журналістці Лілії Абрамовій (Tatarka FM), яка підтримує режим Володимира Путіна і неодноразово відвідувала тимчасово окуповані території України.

Після початку повномасштабної війни в Україні Артур Бабич переїхав із Москви до Сполучених Штатів Америки, але вже до літа 2023 року знову повернувся в Росію, або, як він каже сам, — "додому". Зараз блогер проживає в Єревані, на батьківщині свого батька, адже у вересні 2023 року стало відомо, що йому закрито в'їзд на територію Росії.

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"Я б хотів повернутися в Росію. Це перша моя думка, з якою я прокидаюся щодня. Коли я повернувся в Росію, з Америки, я відразу ж подав на ПНП (посвідку на проживання, — ред.). Це крок, який наближав мене до громадянства, але в момент, коли я поїхав, я не встиг його отримати. У мене бажання отримати громадянство і жити в країні, де я хотів би жити все життя", — заявив Артур Бабич.

При цьому блогер усвідомлює, що для цього йому доведеться відмовитися від українського паспорта і зіткнутися з хейтом з боку українських громадян, але Артур каже, що вже давно зробив свій вибір.

Блогера навіть не лякає той факт, що йому доведеться стати на військовий облік у Росії і піти служити, якщо прийде повістка. Він каже, що коли людина отримує паспорт, то автоматично приймає всі закони і погоджується з ними. У майбутньому він хоче відкрити власні проекти, серед яких буде шоу про подорожі. Також Артур має намір нібито примирити народи.

"Найважливіша моя місія, я вважаю, це помирити дітей, які зараз просто один одного ненавидять через колір паспорта. Діти з України і з Росії один одного ненавидять. Я хочу, щоб такого не було. Це неправильно. Вони повинні дружити, вони раніше дружили. Я хочу, щоб швидше це все закінчилося і ми не тикали один одного пальцями", — підсумував Артур Бабич.

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Нагадаємо, 21 серпня повідомлялося, що деяких народних артистів України, які зрадили свою країну, можуть позбавити державних нагород. Верховна Рада України ухвалила рішення позбавити звання Народних артистів України тих, хто підтримав повномасштабну війну в Україні. Серед них Таїсія Повалій, Ані Лорак, Ігор Крутой тощо.

24 травня повідомлялося, що продюсер Юрій Бардаш відреагував на підозру від СБУ. Раніше він продюсував українських артистів, однак одразу після початку повномасштабної війни втік до Росії. Там він підтримав агресію проти українців і отримав громадянство.