"Несут разные риски": Эстония перестает признавать российские небиометрические паспорта, детали

Эстония готовит новые ограничения для россиян: их документы без биометрических данных уже с 31 марта перестанут действовать на территории страны.

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Вслед за Чехией и Данией, где не признают вообще или признают условно российские документы, идентифицирующие личность, без биометрических данных, Эстония также решила ввести новые ограничения для россиян. Поэтому уже в конце марта начнут действовать условия, при которых граждане России, имеющие разрешение на временное проживание на территории Эстонии, не смогут использовать свои документы, если те относятся к старому образцу и не содержат биометрических данных. Об этом стало известно с сайта Министерства иностранных дел 20 марта.

"С 31 марта 2025 года Эстонская Республика больше не признает небиометрические загранпаспорта, выданные Российской Федерацией", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что российские небиометрические паспорта не соответствуют требованиям, установленным Международной организацией гражданской авиации. Дело в том, что на таких документах нет электронных носителей информации, из-за чего невозможно верифицировать данные человека, владеющего паспортом, с той информацией, которая содержится в электрочипе.

К тому же усложняет верификацию и то, что возникают трудности из-за проверки учреждения, которое выдает паспорт. Причиной может быть то, что документация была выдана на временно оккупированных территориях, которые Россия присвоила себе и которые не признают в Эстонии.

"Учреждение, которое выдает паспорт, определить не так просто, что затрудняет идентификацию непризнанных документов (то есть тех, которые выданы на оккупированных территориях)", — отмечают в ведомстве.

В то же время в МИД Эстонии отметили, что россияне будут иметь время до конца сентября текущего года, чтобы заменить документы. Что будет в случае того, если российские граждане, которые будут иметь вид на жительство в стране, не обновят паспорта, пока не сообщается.

Отметим, что в прошлом году такое ограничение ввели также в Чехии: там пребывание граждан без документов с биометрическими данными считается нелегальным.

Напомним, ранее Фокус рассказывал об известном украинском блогере из Кривого Рога, который заявил о получении паспорта гражданина РФ.

Также Фокус узнавал об изменениях по выдаче паспортов за границей для украинцев, которые готовит правительство для военнообязанных.