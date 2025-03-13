Орбан может вывести россиян из-под санкций ЕС ради олигарха Фридмана, — Financial Times

Если Венгрию не убедят до субботы 15 марта, то исчезнут санкции для двух тысяч граждан РФ, написали журналисты. Среди них — политики и предприниматели, которые помогают Кремлю вести войну.

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Венгрия пообещала заблокировать голосование Европейского Союза о продлении санкций против граждан Российской Федерации, причастных к войне и вторжению в Украину. Таким способом Будапешт давит на европейцев, чтобы изъять из списков нужного человека — российского олигарха Михаила Фридмана. О поведении Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана написало издание The Financial Times.

Издание пояснило, что страны ЕС должны продолжить решение о наложении ограничений на россиян — на замораживание активов в Европе. Голосование должно состояться в четверг 13 марта: нужно единогласное решение всех 27 европейских столиц. Дедлайн положительного голосования — до субботы 15 марта. Если этого не сделать, то санкции автоматически станут недействительными и граждане РФ доберутся до своих счетов. Против выступает Венгрия, указано в статье. Посол Венгрии в ЕС требует, чтобы из списка изъяли Фридмана.

"Венгрия пригрозила заблокировать восстановление ЕС санкций в отношении около 2000 россиян, если из списка не будет изъят олигарх Михаил Фридман", — написало FT.

В статье указано, что поведение Венгрии соответствует заявлениям Виктора Орбана, который критикует санкции против РФ и отношение ЕС к российско-украинской войне. Впрочем, указывается, что была одна столица ЕС, которая поддерживала идею по Фридману — это Люксембург, указали журналисты. Также они рассказали, что Будапешт сначала предложил удалить из санкционного списка восемь россиян. Кроме Фридмана, упоминался еще Алишер Усманов и Петр Авен: о них как будто забыли, а они в апреле 2024 года выиграли суд о снятии части ограничений.

"Победа олигархов стала самым громким ударом по режиму санкций ЕС против России со времен вторжения", — отметило издание.

Санкции против РФ — детали

Михаил Фридман — российский олигарх, который заработал состояние на сотрудничестве с Кремлем, но во время войны выехал из РФ и поселился в Лондоне. В 2023 году Украина наложила на него санкции, а он, в ответ, подал иск на 1 млрд долл. В январе 2024 года агентство Bloomberg Billionaires Index обнародовало рейтинг самых богатых людей мира. Рейтинг показал, что в топ 500 оказалось 25 россиян, часть — под санкциями. В частности, на 453 месте — Петр Авен, которого хотела спасти Венгрия и который имеет 5,96 млрд долл. На 164 месте — Фридман с 12,3 млрд долл.

Напоминаем, 10 марта агентство Bloomberg сообщило, что США готовят отменить ряд санкций против РФ и готовятся начать с нефтяной отрасли. 9 марта это же агентство рассказало о расформировании спецгруппы, которая должна была бороться с российским "теневым флотом".