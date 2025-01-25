"Будут последствия": Туск прокомментировал отказ Орбана продлить санкции против РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал действия Венгрии, представители которой пока не дали согласия на продление санкций против России.

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Венгрия может заблокировать автоматическое продление санкций ЕС против России. Такой шаг подтвердит, что венгерский премьер Виктор Орбан действует в интересах Кремля, считает премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом польский премьер написал в X (Twitter).

Дональд Туск, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, отметил, что действия венгерского премьера Виктора Орбана по санкциям против РФ похожи на игру за команду Кремля.

Пост Дональда Туска про Виктора Орбана Фото: Скриншот

"Если Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, станет абсолютно понятно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями", – подчеркнул глава правительства Польши.

Продление санкций ЕС против России

24 января представители Венгрии не дали согласие на принятие решения о продлении санкций Европейского Союза против России.

Решение о продлении санкций против РФ на следующие шесть месяцев будет приниматься 27 января на заседании министров иностранных дел Евросоюза. В свою очередь Орбан обвинил Украину в попытке обмануть венгров, когда речь касается поставок газа, и призвал ЕС заставить украинцев "открыть вентили".

Однако глава европейской дипломатии Кая Каллас 22 января выразила "определенный оптимизм", что санкции ЕС против России будут продлены до того, как закончится срок их действия. "Я не вижу причин ослаблять или отменять санкции сейчас", — заявила она.

В декабре 2024 года стало известно, что ЕС принял 15 пакет санкций против РФ. В списке ограничений — 54 человека и 30 организаций, которые ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины.

Впоследствии сообщалось, что Трамп допустил новые санкции против РФ в случае отказа от переговоров. Трамп назвал вполне возможным введение дополнительных санкций против Москвы, добавив, что Владимир Зеленский хотел бы окончания войны.