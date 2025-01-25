"Будуть наслідки": Туск прокоментував відмову Орбана продовжити санкції проти РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував дії Угорщини, представники якої поки не дали згоди на продовження санкцій проти Росії.

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Угорщина може заблокувати автоматичне продовження санкцій ЄС проти Росії. Такий крок підтвердить, що угорський прем'єр Віктор Орбан діє в інтересах Кремля, вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це польський прем'єр написав у X (Twitter).

Дональд Туск, чия країна зараз головує в Раді ЄС, зазначив, що дії угорського прем'єра Віктора Орбана щодо санкцій проти РФ схожі на гру за команду Кремля.

Пост Дональда Туска про Віктора Орбана Фото: Скриншот

"Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий для війни момент, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають із цього факту", — наголосив глава уряду Польщі.

Продовження санкцій ЄС проти Росії

24 січня представники Угорщини не дали згоду на ухвалення рішення про продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Рішення про продовження санкцій проти РФ на наступні шість місяців ухвалюватимуть 27 січня на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу. Зі свого боку Орбан звинуватив Україну у спробі обдурити угорців, коли йдеться про постачання газу, і закликав ЄС змусити українців "відкрити вентилі".

Однак глава європейської дипломатії Кая Каллас 22 січня висловила "певний оптимізм", що санкції ЄС проти Росії будуть продовжені до того, як закінчиться термін їхньої дії. "Я не бачу причин послаблювати або скасовувати санкції зараз", — заявила вона.

У грудні 2024 року стало відомо, що ЄС ухвалив 15 пакет санкцій проти РФ. У списку обмежень — 54 людини і 30 організацій, які відповідальні за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності України.

Згодом повідомлялося, що Трамп допустив нові санкції проти РФ у разі відмови від переговорів. Трамп назвав цілком можливим запровадження додаткових санкцій проти Москви, додавши, що Володимир Зеленський хотів би закінчення війни.