ЕС принял 15 пакет санкций против РФ: в списке впервые оказались китайские компании

В списке ограничений — 54 человека и 30 организаций, которые ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины. Среди них военные, причастные к удару по "Охматдету", чиновники КНДР и компании из Китая.

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Европейский Союз объявил о принятии 15-го пакета санкций, направленного на усиление давления на Россию из-за ее агрессивной войны против Украины. Новые ограничения должны преодолеть способность России финансировать войну, ослабить ее военно-промышленный комплекс и борются с обходными путями санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

В рамках этого пакета ЕС введены ограничения для 84 субъектов, среди которых 54 физических лица и 30 компаний. В санкционный список вошли:

Лица , ответственные за удары по гражданским объектам, включая обстрел детской больницы "Охматдет", депортацию украинских детей, пропаганду и организацию схем обхода санкций. А также двое высокопоставленных чиновников КНДР.

, ответственные за удары по гражданским объектам, включая обстрел детской больницы "Охматдет", депортацию украинских детей, пропаганду и организацию схем обхода санкций. А также двое высокопоставленных чиновников КНДР. Компании, поддерживающие российскую армию, в частности оборонные предприятия, судоходные компании, которые транспортируют нефть и похищенное украинское зерно, а также гражданская авиакомпания, предоставляющая логистическую поддержку российским военным.

Впервые санкции распространились на китайские компании, которые поставляют России компоненты для дронов и микроэлектронику.

"Этот пакет санкций является частью нашего ответа на ослабление военной машины России и тех, кто способствует этой войне, включая китайские компании. Это свидетельствует о единстве государств-членов ЕС в нашей постоянной поддержке Украины. Наш непосредственный приоритет — поставить Украину в самую сильную возможную позицию", — заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Также в список попали предприятия из других третьих стран, в частности Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, которые помогали обходить торговые ограничения.

Санкции затронули суда так называемого "теневого флота" Путина, которые используются для обхода ценовых ограничений на нефть или транспортировки военной техники и похищенного зерна. В список внесли 52 новых судна, что увеличило общее количество подсанкционных судов до 79.

Также ЕС добавил 32 новые компании в список тех, что поддерживают российскую военную сферу. Это предприятия, которые участвуют в производстве дронов и ракет или предоставляют технологии двойного назначения.

Напомним, расследователи The Insider выяснили, что Россия использует пробелы в санкциях ЕС и США в покупке оружия. Винтовки, карабины, патроны, бинокли поставляются через Грузию, Армению и Казахстан.

9 декабря издание Bloomberg писало, что Россия свободно покупает у США компоненты для ракет, в том числе для "Кинжалов".