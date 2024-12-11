РФ получила винтовок ЕС и США на почти 200 миллионов: расследователи обнаружили пути поставок

РФ активно использует пробелы в санкциях ЕС и США по покупке оружия, написали расследователи. Благодаря этим пробелам винтовки, карабины, патроны, бинокли беспрепятственно путешествуют через Грузию, Армению и Казахстан.

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Западные партнеры Украины наложили санкции на РФ, и еще с 2014 года россиянам запретили покупать оружие за рубежом. В то же время на полигонах Минобороны РФ, на российских выставках вооружения продолжают появляться винтовки и ружья, которые приехали, например, из США, Италии, Люксембурга. Одна московская компания в 2023 году ввезла оружия почти на 200 млн рублей. О том, как РФ достает западные винтовки и карабины, говорится в расследовании издания The Insider,

Оружие для РФ — детали расследования

Журналисты сначала объяснили, какая именно особенность наложения санкций на РФ помогает россиянам на третьем году войны свободно покупать западные винтовки, карабины, снайперские винтовки, оптику, пули и тому подобное. В статье эту особенность назвали "дыра в санкциях размером с Таможенный союз". Решение об эмбарго на поставки оружия в ЕС ввели еще в 2014 году, но в нем есть две проблемы. Первая проблемы — позволили довозить оружие, о котором договорились до 1 августа 2014 года. Вторая — отсутствие контроля за соседями РФ и отсутствие наказания. То есть Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, которые находятся в Таможенном союзе с РФ, импортировали оружие западных производителей, а потом без ограничений везли его россиянам, говорится в расследовании.

В статье привели инфографику с данными о внезапном росте импорта оружия в перечисленные страны. Инфографика показывает, что лидер экспорта оружия — Грузия: в 2022 году она втрое превзошла ближайшего конкурента, Казахстан.

Оружие для РФ — рост экспорта оружия в Грузию Фото: The Insider

Также расследователи проанализировали данные о поставках оружия США, стран ЕС, Турции в страны-соседи РФ. На графиках, например, по Казахстану, особо отмечается Турция, на графиках Армении — Италия.

Оружие для РФ — рост экспорта винтовок в Казахстан Фото: The Insider Оружие для РФ — рост экспорта винтовок в Армению Фото: The Insider

Компании, которые продают оружие РФ

В открытых источниках, в частности, в российских милитарных каналах, а также на видео выставок и военных учений РФ, расследователи обнаружили различное оружие, которое попало в руки россиянам. Называют, например, следующие примеры:

американская винтовка Barret M107А1 и Proof Research (в США стоит 3 тыс. долл., в РФ — 17 тыс. долл.), винтовки Accuracy International, Cadex Defence, FN Herstal, Patriot Ordnance Factory. Оружие поступает, в частности, через магазин ABF в Колорадо — в 2022-24 гг. он продал 193 винтовок и 213 пистолетов Glock;

японские карабины Miroku, немецкие карабины Anschutz, охотничьи ружья Krieghoff, патроны Ruag Ammotec и RWS — через немецкую компанию Hans Wrage&Co. Например, патронов RWS ввезли 195 тыс., карабинов — 176 шт;

финская снайперская винтовка Tikka T3;

австрийская винтовка Mannlicher;

оружие люксембургского холдинга Beretta — карабины Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sa, патроны Norma, RWS и Sako;

оружие чешской компании Česká Zbrojovka, также поступают чешские бинокли, патроны, прицелы. Оптика — через Турцию, патроны — через Казахстан.

Одна из названных компаний, ABF, контактировала, например, с компанией "Варяг" в РФ. А "Варяг", в свою очередь, в 2023 году вез американское и европейское оружие и имел оборот в 175,5 млн рублей.

В итоге расследователи перечислили компании, причастные к поставкам оружия РФ, и объяснили, что обратились к ним за комментарием, но ответа не получили. В итоговом списке — восемь позиций: "Альянс", Meopta, Ceska Zbroevka, Sellier Bellot, Desert Tech, КОРС, ABF Inc и Hans Wrage.

Отметим, 9 декабря издание Bloomberg рассказало об американской компании по производству электроники. Продукцию этой компании отыскали в ракетах "Кинжал", которыми россияне с стреляют по украинцам.

Напоминаем, в ноябре расследователи установили, как РФ покупала оружие в обход санкций через топ-модель из Нидерландов.