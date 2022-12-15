Учли опыт Украины: россиянам и белорусам запретили покупать и хранить оружие в Литве

Вице-спикер литовского Сейма Паулюс Саударгас заявил, что общественности нужно позволить покупать оружие чтобы заранее учиться защищать свою страну. Он отметил, что Украине пришлось заниматься созданием территориальной обороны "на скорую руку".

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Сейм Литовской Республики единогласно утвердил поправки к Закону о контроле над оружием и боеприпасами, в котором идет речь о праве на торговлю разрешенным в гражданском обороте оружием. Об этом сообщается на официальном сайте Сейма.

По словам председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса, стрелки, солдаты-добровольцы и профессиональные военные получили возможность приобрести оружие категории А на территории Литвы. Хранение подобного оружия литовские власти легализировали еще шесть месяцев назад.

О важности данного решения высказался вице-спикер Сейма Паулюс Саударгас. Он заявил, что литовцы должны иметь доступ к оружию и научится им пользоваться на случай, если возникнет необходимость сопротивляться врагу.

"Давайте посмотрим на реальность в Украине. Реальность, в которой в бой вступили не только обученные и подготовленные для этого вооруженные силы, имевшие оружие, но и весь народ. Была территориальная оборона организованная в основном на скорую руку. А что делать, когда в твоей стране война?", — сказал спикер.

Комитет национальной безопасности и обороны также дополнил закон положением о запрете на покупку и хранение оружия на территории Литвы для граждан России и Беларуси, не имеющих литовского гражданства.

Напомним, что после инцидента с падением ракеты в Польше, Литва решила усиливать свою противовоздушную оборону, ускоряя приобретение зенитно-ракетных комплексов. В Минобороны страны также заявили, что передадут Украине партию боеприпасов для САУ PzH 2000.

Фокус также писал, что литовские компании Litgrid и Amber Grid отправили в Украину оборудование общей стоимостью 100 тысяч евро для восстановления энергетической инфраструктуры в стране. Собирать и транспортировать технику будет посольство Литвы в Украине и Министерство энергетики и связи.