Литва передаст Украине 155-мм снаряды для PzH 2000, а не ЗРК NASAMS
Инцидент в Польше принуждает литовское Минобороны ускорять закупки зенитно-ракетных комплексов.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Украинская армия не получит ЗРК NASAMS из-за инцидента в Польше. Вместо этого они передадут партию боеприпасов для САУ PzH 2000. Об этом сообщает Delfi.
На заседании Совета государственной обороны обсудили дальнейшую помощь Украине. После инцидента с падением ракеты в Польше, который привел к смерти двух людей, в Литва решили усиливать свою противовоздушную оборону, ускоряя приобретение зенитно-ракетных комплексов. Из-за этого Украине не передадут ЗРК NASAMS. Вместо этого украинские военные уже в скором времени получат снаряды для немецких САУ PzH 2000.
В планах у Литвы усиление ПВО было и раньше, однако приобретение систем защиты планировалось в более поздние сроки. Делается ставка на комплексы среднего радиуса действия. Анушаускас отметил, что они и дальше будут поддерживать Украину в военном и финансовом плане. Сейчас в приоритете реконструкция украинской энергосистемы, и особенно линий электропередач.
"Вся литовская поддержка — не только военная — в настоящее время превышает 640 миллионов. евро. Военная поддержка в настоящее время составляет более 232 миллионов евро и увеличивается", — отметил министр.
Напомним, Литва собирает деньги на три морских дрона для Украины под названием "PEACE Дец", "PEACE Да" и "PEACE Дюк". Средства на два из них уже собраны.
Ранее Литва передал Украине оборудования для ремонта поврежденных ТЭЦ на 100 тысяч евро.