Литва передасть Україні 155-мм снаряди для PzH 2000, а не ЗРК NASAMS

Інцидент у Польщі примушує литовське Міноборони прискорювати закупівлю зенітно-ракетних комплексів.

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Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас заявив, що Українська армія не отримає ЗРК NASAMS через інцидент у Польщі. Натомість вони передадуть партію боєприпасів для САУ PzH 2000. Про це повідомляє Delfi.

На засіданні Ради державної оборони було обговорено подальшу допомогу Україні. Після інциденту з падінням ракети в Польщі, який спричинив смерть двох людей, у Литві вирішили посилювати свою протиповітряну оборону, прискорюючи придбання зенітно-ракетних комплексів. Через це Україні не передадуть ЗРК NASAMS. Натомість українські військові вже незабаром отримають снаряди для німецьких САУ PzH 2000.

У планах Литви посилення ППО було й раніше, проте придбання систем захисту планувалося в пізніші терміни. Робиться ставка на комплекси середнього радіусу дії. Анусаускас зазначив, що вони й надалі підтримуватимуть Україну у військовому та фінансовому плані. Нині у пріоритеті реконструкція української енергосистеми, й особливо ліній електропередач.

"Уся литовська підтримка — не лише військова — наразі перевищує 640 мільйонів євро. Військова підтримка наразі становить понад 232 мільйони євро і збільшується", — зазначив міністр.

Нагадаємо, Литва збирає гроші на три морські дрони для України під назвою "PEACE Дец", "PEACE Да" та "PEACE Дюк". Кошти на два з них уже зібрано.

Раніше Литва передала Україні обладнання для ремонту пошкоджених ТЕЦ на 100 тисяч євро.