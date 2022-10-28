Литва надіслала Україні обладнання для ремонту пошкоджених ТЕЦ на 100 тисяч євро (фото)

Литовські компанії Litgrid та Amber Grid допомагають відновлювати електропідстанції та газопроводи, зруйновані внаслідок російських обстрілів.

Related video

Литовські компанії Litgrid та Amber Grid відправили в Україну обладнання загальною вартістю 100 тисяч євро для відновлення енергетичної інфраструктури в країні. Про це повідомляє сайт Litgrid.

Як уточнюється, надане Литвою обладнання буде використано для ремонту пошкоджених унаслідок російських обстрілів електропідстанцій і газопроводів.

"Оскільки Росія цілеспрямовано руйнує енергетичну інфраструктуру України, компанії групи EPSO-G Litgrid та Amber Grid виділили обладнання на суму майже 100 тисяч євро для ремонту пошкоджених електричних підстанцій і газопроводів", — зокрема, йдеться в повідомленні.

[ + – ] Литовські компанії надішлють в Україну обладнання загальною вартістю 100 тисяч євро

Допомога українській стороні передається через неурядову організацію Blue/Yellow. Збиратиме та транспортуватиме обладнання посольство Литви в Україні та Міністерство енергетики та зв'язку.

Оператор литовської системи електропередачі Litgrid виділив обладнання на суму 74,8 тисячі євро. Компанія зокрема передала первинні пристрої 110-330 кВ, трансформатори, ізолятори, сепаратори струму, автотрансформатор 330/110 кВ.

Оператор газотранспортної системи Литви Amber Grid відправив своїм українським колегам з України обладнання відновлення газопроводів на загальну суму 18 тис. євро.

[ + – ] Частина литовського обладнання вже прибула в Україну

Частина цього обладнання сьогодні вже прибула в Україну та дасть змогу провести ремонт високовольтних розподільчих щитів.

Надане обладнання дозволить Україні якнайшвидше відновити електропостачання міст, сподіваються в литовських компаніях.

"Ми чудово розуміємо, що енергетична інфраструктура, яка добре функціонує, дуже важлива для українців. Вона допомагає воювати на фронті, розвивати господарство, освітлювати й опалювати будинок. Тому ми допомагаємо та будемо допомагати, чим зможемо, щоб українці виграли цю війну", –– прокоментував генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

[ + – ] У Литві пообіцяли, що допомагатимуть Україні й надалі

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко 28 жовтня заявив, що стабілізація енергопостачання Києва займе приблизно 2-3 тижні. Комунальники працюють в екстреному режимі, екстрені відключення продовжуються по всіх районах столиці.