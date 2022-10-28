Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина Российско-украинская война Веерные отключения после обстрелов РФ

Литва отправила Украине оборудование для ремонта поврежденных ТЭЦ на 100 тысяч евро (фото)

оборудование литва украина, энергетика, тэц, электроподстации, газопроводы
Оборудование для Украины из Литвы

Литовские компании Litgrid и Amber Grid помогают восстанавливать электроподстанции и газопроводы, разрушенные в результате российских обстрелов.

Related video

Литовские компании Litgrid и Amber Grid отправили в Украину оборудование общей стоимостью 100 тысяч евро для восстановления энергетической инфраструктуры в стране. Об этом сообщается на сайте Litgrid.

Как уточняется, предоставленное Литвой оборудование будет использовано для ремонта поврежденных в результате российских обстрелов электроподстанций и газопроводов.

"Поскольку Россия целенаправленно разрушает энергетическую инфраструктуру Украины, компании группы EPSO-G Litgrid и Amber Grid выделили оборудование на сумму почти 100 тысяч евро для ремонта поврежденных электрических подстанций и газопроводов", –– в частности, говорится в сообщении.

оборудование литва украина, энергетика, тэц, электроподстации, газопроводы Fullscreen
Литовские компании направят в Украину оборудование общей стоимостью 100 тысяч евро

Помощь украинской стороне передается через неправительственную организацию Blue/Yellow. Собирать и транспортировать оборудование будет посольство Литвы в Украине и Министерство энергетики и связи.

Оператор литовской системы электропередачи Litgrid выделил оборудование на сумму 74,8 тысяч евро. Компания, в частности, передала первичные устройства 110-330 кВ, трансформаторы, изоляторы, сепараторы тока, автотрансформатор 330/110 кВ.

Оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid направил своим украинским коллегам из Украины оборудование для восстановления газопроводов на общую сумму 18 тыс. евро.

оборудование литва украина, энергетика, тэц, электроподстации, газопроводы Fullscreen
Часть литовского оборудования уже прибыла в Украину

Часть этого оборудования сегодня уже прибыла в Украину и даст возможность провести ремонт высоковольтных распределительных щитов.

Предоставленное оборудование позволит Украине как можно быстрее восстановить электроснабжение городов, надеются в литовских компаниях.

"Мы прекрасно понимаем, что хорошо функционирующая энергетическая инфраструктура очень важна для украинцев. Она помогает воевать на фронте, развивать хозяйство, освещать и отапливать дом. Поэтому мы помогаем и будем помогать, чем сможем, чтобы украинцы выиграли эту войну", –– прокомментировал генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

оборудование литва украина, энергетика, тэц, электроподстации, газопроводы Fullscreen
В Литве пообещали, что будут помогать Украине и в дальнейшем

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко 28 октября заявил, что стабилизация энергоснабжения Киева займет примерно 2-3 недели. Коммунальщики работают в экстренном режиме, экстренные отключения продолжаются по всем районам столицы.