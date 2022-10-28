Литва отправила Украине оборудование для ремонта поврежденных ТЭЦ на 100 тысяч евро (фото)

Литовские компании Litgrid и Amber Grid помогают восстанавливать электроподстанции и газопроводы, разрушенные в результате российских обстрелов.

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Литовские компании Litgrid и Amber Grid отправили в Украину оборудование общей стоимостью 100 тысяч евро для восстановления энергетической инфраструктуры в стране. Об этом сообщается на сайте Litgrid.

Как уточняется, предоставленное Литвой оборудование будет использовано для ремонта поврежденных в результате российских обстрелов электроподстанций и газопроводов.

"Поскольку Россия целенаправленно разрушает энергетическую инфраструктуру Украины, компании группы EPSO-G Litgrid и Amber Grid выделили оборудование на сумму почти 100 тысяч евро для ремонта поврежденных электрических подстанций и газопроводов", –– в частности, говорится в сообщении.

[ + – ] Литовские компании направят в Украину оборудование общей стоимостью 100 тысяч евро

Помощь украинской стороне передается через неправительственную организацию Blue/Yellow. Собирать и транспортировать оборудование будет посольство Литвы в Украине и Министерство энергетики и связи.

Оператор литовской системы электропередачи Litgrid выделил оборудование на сумму 74,8 тысяч евро. Компания, в частности, передала первичные устройства 110-330 кВ, трансформаторы, изоляторы, сепараторы тока, автотрансформатор 330/110 кВ.

Оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid направил своим украинским коллегам из Украины оборудование для восстановления газопроводов на общую сумму 18 тыс. евро.

[ + – ] Часть литовского оборудования уже прибыла в Украину

Часть этого оборудования сегодня уже прибыла в Украину и даст возможность провести ремонт высоковольтных распределительных щитов.

Предоставленное оборудование позволит Украине как можно быстрее восстановить электроснабжение городов, надеются в литовских компаниях.

"Мы прекрасно понимаем, что хорошо функционирующая энергетическая инфраструктура очень важна для украинцев. Она помогает воевать на фронте, развивать хозяйство, освещать и отапливать дом. Поэтому мы помогаем и будем помогать, чем сможем, чтобы украинцы выиграли эту войну", –– прокомментировал генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко 28 октября заявил, что стабилизация энергоснабжения Киева займет примерно 2-3 недели. Коммунальщики работают в экстренном режиме, экстренные отключения продолжаются по всем районам столицы.