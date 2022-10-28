"За 2-3 недели": Кличко назвал сроки восстановления энергосистемы Киева (видео)

По словам мэра Киева, есть риски масштабного блэкаута по Украине, если не экономить энергоэнергию. Экстренные отключения продолжаются по всем районам столицы и длятся минимум 1 час.

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Стабилизация энергоснабжения Киева займет примерно 2-3 недели, специалисты "Укрэнерго" работают над проблемой. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью телеканалу ICTV.

Коммунальщики работают в экстренном режиме, экстренные отключения продолжаются по всем районам столицы. Света в домах нет минимум 1 час, отметил он.

"Мы знаем, что у нас пиковая нагрузка, от 20 до 50% – это дефицит электроэнергии. Этот баланс зависит от потребления, пиковых нагрузок и прочего", – заявил Кличко.

По словам градоначальника, специалисты ликвидируют последствия ракетных атак на энергосистемы Киева.

"Если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, специалисты надеются за 2-3 недели устранить проблематические моменты, связанные с атаками ракет и дронов, во время которых были повреждены системы энергообеспечения. Это непростая задача", – проинформировал Кличко.

Городские власти Киева делают все возможное для возвращения стабильного электроснабжения — много троллейбусных маршрутов сняли и заменили на автобусный парк, но метро останавливать не будут, подчеркнул мэр.

"Дефицит (электроэнергии) есть. Мы обращаемся к жителям, представителям бизнеса — если можете выключить освещение и рекламу — выключайте. Относитесь с пониманием", — обратился Кличко к киевлянам.

По его словам, есть риски масштабного блэкаута по стране, если не экономить свет сейчас.

Напомним, что 27 октября российские военные нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Киеве иранским беспилотником. Согласно новым графикам, электроэнергию в столице могут отключать на протяжении 6 часов.

Украинцы уже начали следить за потреблением электроэнергии, в масштабе страны экономия составила от 5 до 10%.