Причина экстренных отключений в Киеве: ГСЧС показала последствия "прилета" по объекту (фото)

Минувшей ночью войска РФ ударили при помощи дрона Shahed-136 по критическому объекту. После этого власти анонсировали жесткие отключения света в Киеве и области.

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Ночью в четверг, 27 октября, Вооруженные силы РФ нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Киеве при помощи иранского дрона-камикадзе Shahed-136. В результате начался сильный пожар — спасатели уже ликвидировали возгорание. Об этом пишет пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В Киевской области ликвидированы последствия вражеских обстрелов по объектам инфраструктуры, которые были совершены сегодня ночью дронами "Шахед", — сообщили в ведомстве.

По данным ГСЧС, к ликвидации пожара были привлечены 8 единиц техники и 48 спасателей, жертв в результате удара удалось избежать.

Напомним, из-за новых повреждений, полученных украинской энергосистемой в результате атак войск РФ, компания "Укрэнерго" вводит более жесткие отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области. В регионе возник дефицит мощности подачи электроэнергии в размере 30% потребления, в связи с чем прежние графики отключений больше не актуальны.

Ранее эксперты оценили возможность полного блэкаута в Украине, который может сопровождаться обесточиванием городов и даже целых областей.

Тем временем внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинцы могут оказаться в положении, когда "неделями, а то и месяцами" не будет воды, тепла и света в домах, либо будут большие ограничения.