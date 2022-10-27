Причина екстрених вимкнень у Києві: ДСНС показала наслідки "прильоту" об'єктом (фото)

Минулої ночі війська РФ вдарили за допомогою дрона Shahed-136 по критичному об'єкту. Після цього влада анонсувала жорсткі відключення світла в Києві та області.

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Вночі в четвер, 27 жовтня, Збройні сили РФ завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Києві за допомогою іранського дрона-камікадзе Shahed-136. У результаті почалася сильна пожежа — рятувальники вже ліквідували спалах. Про це пише пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У Київській області ліквідовано наслідки ворожих обстрілів по об'єктах інфраструктури, які були здійснені сьогодні вночі дронами "Шахід"", — повідомили у відомстві.

За даними ДСНС, до ліквідації пожежі залучили 8 одиниць техніки та 48 рятувальників, жертв внаслідок удару вдалося уникнути.

Нагадаємо, через нові пошкодження, отримані українською енергосистемою внаслідок атак військ РФ, компанія "Укренерго" запроваджує жорсткіші відключення електроенергії у Києві та Київській області. У регіоні виник дефіцит потужності подачі електроенергії у розмірі 30% споживання, у зв'язку з чим попередні графіки вимкнень більше не актуальні.

Раніше експерти оцінили можливість повного блекауту в Україні, який може супроводжуватись знеструмленням міст і навіть цілих областей.

Тим часом позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українці можуть опинитися в ситуації, коли "тижнями, а то й місяцями" не буде води, тепла та світла у будинках або будуть великі обмеження.