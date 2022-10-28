"За 2-3 тижні": Кличко назвав терміни відновлення енергосистеми Києва (відео)

За словами мера Києва, є ризики масштабного блекауту в Україні, якщо не економити енергоенергію. Екстрені відключення продовжуються по всіх районах столиці й тривають щонайменше 1 годину.

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Стабілізація енергопостачання Києва триватиме приблизно 2-3 тижні, фахівці "Укренерго" працюють над проблемою. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю телеканалу ICTV.

Комунальники працюють в екстреному режимі, екстрені відключення продовжуються по всіх районах столиці. Світла у будинках немає мінімум 1 годину, зазначив він.

"Ми знаємо, що в нас пікове навантаження, від 20 до 50% — це дефіцит електроенергії. Цей баланс залежить від споживання, пікових навантажень та іншого", — заявив Кличко.

За словами градоначальника, фахівці ліквідують наслідки ракетних атак на енергосистеми Києва.

"Якщо не буде жодних форс-мажорних обставин, фахівці сподіваються за 2-3 тижні усунути проблематичні моменти, пов'язані з атаками ракет і дронів, під час яких було пошкоджено системи енергозабезпечення. Це непросте завдання", — поінформував Кличко.

Міська влада Києва робить все можливе для повернення стабільного електропостачання — багато тролейбусних маршрутів зняли та замінили на автобусний парк, але метро зупиняти не будуть, наголосив мер.

"Дефіцит (електроенергії) є. Ми звертаємось до мешканців, представників бізнесу — якщо можете вимкнути освітлення і рекламу — вимикайте. Ставтеся з розумінням", — звернувся Кличко до киян.

За його словами, є ризики масштабного блекауту в країні, якщо не економити світло зараз.

Нагадаємо, що 27 жовтня російські військові завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Києві іранським безпілотником. Згідно з новими графіками, електроенергію у столиці можуть відключати протягом 6 годин.

Українці вже почали стежити за споживанням електроенергії, у масштабі країни економія становила від 5 до 10%.