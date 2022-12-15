Врахували досвід України: росіянам та білорусам заборонили купувати та зберігати зброю у Литві

Віцеспікер литовського Сейму Паулюс Саударгас заявив, що громадськості потрібно дозволити купувати зброю, щоб заздалегідь вчитися захищати свою країну. Він зазначив, що Україні довелося займатися створенням територіальної оборони "на швидку руку".

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Сейм Литовської Республіки одноголосно затвердив поправки до Закону про контроль над зброєю та боєприпасами, в якому йдеться про право на торгівлю дозволеною у цивільному обігу зброєю. Про це повідомляється на офіційному сайті Сейму.

За словами голови Комітету Сейму з національної безпеки та оборони Лаурінаса Кащюнаса, стрільці, солдати-добровольці та професійні військові отримали можливість придбати зброю категорії А на території Литви. Зберігання подібної зброї литовська влада легалізувала ще шість місяців тому.

Про важливість цього рішення висловився віцеспікер Сейму Паулюс Саударгас. Він заявив, що литовці повинні мати доступ до зброї та навчиться нею користуватися на випадок, якщо виникне необхідність чинити опір ворогові.

"Давайте подивимося на реальність в Україні. Реальність, в якій в бій вступили не лише навчені та підготовлені для цього збройні сили, які мали зброю, а й увесь народ. Була територіальна оборона організована здебільшого нашвидкуруч. А що робити, коли у твоїй країні війна?", — сказав речник.

Комітет національної безпеки та оборони також доповнив закон положенням про заборону купівлі та зберігання зброї на території Литви для громадян Росії та Білорусі, які не мають литовського громадянства.

Нагадаємо, що після інциденту з падінням ракети в Польщі Литва вирішила посилювати свою протиповітряну оборону, прискорюючи придбання зенітно-ракетних комплексів. У Міноборони також заявили, що передадуть Україні партію боєприпасів для САУ PzH 2000.

Фокус також писав, що литовські компанії Litgrid та Amber Grid відправили в Україну обладнання загальною вартістю 100 тисяч євро для відновлення енергетичної інфраструктури у країні. Збиратиме та транспортуватиме техніку посольство Литви в Україні та Міністерство енергетики та зв'язку.