РФ отримала гвинтівок ЄС та США на майже 200 мільйонів: розслідувачі виявили шляхи поставок

РФ активно використовує прогалини у санкціях ЄС та США щодо купівлі зброї, написали розслідувачі. Завдяки цим прогалинам гвинтівки, карабіни, патрони, біноклі без перешкод постачаються через Грузію, Вірменію та Казахстан.

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Західні партнери України наклали санкції на РФ, і ще з 2014 року росіянам заборонили купувати зброю за кордоном. Водночас на полігонах Міноборони РФ, на російських виставках озброєння і далі з'являються гвинтівки та рушниці, які приїхали, наприклад, зі США, Італії, Люксембургу. Одна московська компанія у 2023 році ввезла зброї на майже 200 млн рублів. Про те, як РФ дістає західні гвинтівки та карабіни, ідеться у розслідуванні видання The Insider,

Зброя для РФ — деталі розслідування

Журналісти спершу пояснили, яка саме особливість накладання санкцій на РФ допомагає росіянам на третьому році війни вільно купувати західні гвинтівки, карабіни, снайперські гвинтівки, оптику, кулі тощо. У статті цю особливість назвали "отвір в санкціях розміром з Митний союз". Рішення про ембарго на постачання зброї в ЄС запровадили ще у 2014 році, але у ньому є дві проблеми. Перша проблеми — дозволили довозити зброю, про яку домовились до 1 серпня 2014 року. Друга — відсутність жодного контролю за сусідами РФ і відсутність покарання. Тобто Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, які перебувають у Митному союзі з РФ, імпортували зброю західних виробників, а потім без обмежень везли її росіянам, ідеться у розслідуванні.

У статті навели інфографіку з даними щодо раптового зростання імпорту зброї в перелічені країни. Інфографіка показує, що лідер експорту зброї — Грузія: у 2022 році вона утричі перевершила найближчого конкурента, Казахстан.

Зброя для РФ - зростання експорту зброї в Грузію Фото: The Insider

Також розслідувачі проаналізували дані про поставки зброї США, країн ЄС, Туреччини в країни-сусіди РФ. На графіках, наприклад, по Казахстану, особливо відзначається Туреччина, на графіках Вірменії — Італія.

Зброя для РФ - зростання експорту гвинтівок в Казахстан Фото: The Insider Зброя для РФ - зростання експорту гвинтівок у Вірменію Фото: The Insider

Компанії, які продають зброю РФ

У відкритих джерелах, зокрема у російських мілітарних каналах, а також на відео виставок та військових навчань РФ, розслідувачі виявили різну зброю, яка потрапила в руки росіянам. Називають, наприклад, наступні зразки:

американська гвинтівка Barret M107А1 та Proof Research (в США коштує 3 тис. дол., в РФ — 17 тис. дол.), гвинтівки Accuracy International, Cadex Defence, FN Herstal, Patriot Ordnance Factory. Зброя надходить, зокрема, через магазин ABF в Колорадо — у 2022-24 рр. він продав 193 гвинтівок та 213 пістолетів Glock;

японські карабіни Miroku, німецькі карабіни Anschutz, мисливські рушниці Krieghoff, патрони Ruag Ammotec та RWS — через німецьку компанію Hans Wrage&Co. Наприклад, патронів RWS ввезли 195 тис., карабінів — 176 шт.;

фінська снайперська гвинтівка Tikka T3;

австрійська гвинтівка Mannlicher;

зброя люксембурзького холдингу Beretta — карабіни Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sa, патрони Norma, RWS та Sako;

зброя чеської компані Česká Zbrojovka, також надходять чеські біноклі, патрони, приціли. Оптика — через Туреччину, набої — через Казахстан.

Одна з названих компаній, ABF, контактувала, наприклад, з компанією "Варяг" у РФ. А "Варяг", своєю чергою, у 2023 році віз американську та європейську зброю і мав оборот в 175,5 млн рублів.

В підсумку розслідувачі перелічили компанії, причетні до постачання зброї РФ, і пояснили, що звернулись до них за коментарем, але відповіді не отримали. У підсумковому списку — вісім позицій: "Альянс", Meopta, Ceska Zbroevka, Sellier Bellot, Desert Tech, КОРС, ABF Inc та Hans Wrage.

Зазначимо, 9 грудня видання Bloomberg розповіло про американську компанію з виробництва електроніки. Продукцію цієї компанії відшукали в ракетах "Кинджал", якими росіяни с стріляють по українцях.

Нагадуємо, у листопаді розслідувачі встановили, як РФ купувала зброю в обхід санкцій через топмодель з Нідерландів.