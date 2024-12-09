Чипи на 6 мільйонів для "Кинджалів": РФ вільно купує в США компоненти для ракет, — розслідувачі

Найбільше чипів для РФ продала компанія Intel — на суму понад 350 млн дол. Texas Instruments — на п'ятому місці, але зробила найменше, щоб перервати ланцюжок обходу санкцій, написало Bloomberg.

Related video

В Сенаті США відбулися слухання, на які запросили представників трьох компаній з випуску електроніки — Analog Devices, Intel і Texas Instruments. Компоненти, які випускають ці компанії, вільно дістаються до РФ і потрапляють всередину ракет, якими росіяни обстрілюють українців. Про шлях, якими західна електроніка потрапляє у Росію, ідеться у розслідуванні видання Bloomberg.

У статі написали, що РФ отримала від Intel, Advanced Micro Devices Inc. і Infineon Technologies AG чипів на загальну суму 1 млрд дол. На інфографіці, яку опублікували на порталі, показали, що у 2023 році найбільшим постачальником електроніки для російської зброї була компанія Intel — на 351 млн дол. Інша компанія, Texas Instruments, продала росіянам дещо менше продукції — на 140 млн дол., але їй приділили особливу увагу, оскільки вона, схоже, робить найменше зусиль, щоби припинити торгівлю з РФ.

Санкції на РФ - найбільші постачальники чипів для зброї Фото: Скриншот

Санкції на РФ та чипи США — деталі

У статті пояснили, що чипи TI відшукали в крилатих ракетах "Кинджал" та ударних дронах Lancet-3, якими били по українцях. Саме ця американська компанія постачає 14% західної електроніки, яку виявили всередині засобів ураження ЗС РФ. Також розслідувачі виявили, що російський продавець обробив 4 тис. замовлень на продукцію TI. Загальна сума замовлень — 6 млн дол., із них чипи на 4 млн підуть саме на зброю, розповіло Bloomberg. Компоненти TI, наприклад, були знайдені в повітряних ракетах "Кинджалів" і ударних безпілотниках Lancet-3.

На інфографіці показано співвідношення компаній, які отримали компоненти для використання для виробництва зброї, порівняно з мирними підприємцями. Загальна сума електроніки, яка надійшла від TI, — 5,9 млн дол.

Санкції на РФ — які компанії отримали чипи США для зброї Фото: Bloomberg

Розслідування щодо електроніки США в ракетах РФ

Bloomberg провели власне розслідування щодо шляху, яким електроніка TI потрапляє просто в цехи, що виробляють зброю. Інформацію отримали журналісти з відкритих джерел:

на порталі TI є повний асортимент електроніки, яку пропонують купити будь-якому дистриб'ютору, окрім як із РФ, так запевняє компанія, але журналісти з'ясували, що доступ є через технологію VPN;

два російських сайти, getchips.ru і altchips.ru, за допомогою API витягують інформацію про весь асортимент американської компанії. Її можуть вільно замовити будь-які російські компанії, серед них значна частина — з військово-промислового комплексу РФ;

росіяни роблять замовлення, які через мінімум одного посередника потрапляють у Гонконг. Зокрема в США з американцями контактує компанія, яка начебто ніяк не пов'язана з РФ. Водночас чипи, які надходять росіянам, збирають на складах трьох інших компаній — Sure Technology, Chipower Electronics і Horsway Tech. До речі, ці компанії набирали на роботу російськомовних співробітників з досвідом торгівлі електронікою, з'ясували розслідувачі;

російський дистриб'ютор робить націнку 40%

дистриб’ютори можуть купувати та зберігати електроніку протягом місяців або ж років, і лише потім продавати в РФ;

особливий попит — на транслятори напруги, мікросхеми тригерів, знижувальні модулі живлення (для засобів зв'язку). Про електроніку, яку не виробляють у РФ і яку потрібно таємно купити за кордоном, ідеться в документах російських виробників та Міноборони РФ, з якими ознайомились журналісти;

товари доставляють із Гонконгу до РФ через транспортну компанію Sea Global SCM Ltd і авіакомпанію "Аерофлот";

основні отримувачі товарів з Гонконгу — компанії Arvis Group, Alternativa та Getchip: усі три — на вулиці Хохрякова в місті Єкатеринбург;

і лише тоді компоненти для озброєння та військових систем надходять у компанії ВПК, наприклад, в "Елара", НПП "Мера", "ПХБ-технології", "ФГУП ПО Октябрь", НПФ "Мікран", "Ангстрем ЕКБ", "МКБ Факел", СКБ МО РФ і АО НИИЭП.

На порталі Bloomberg підсумували, що компанії США вживають певних заходів, щоб РФ не отримали компоненти для виробництва зброї і продовження війни. Також вони підсумували, що цих заходів недостатньо.

"Поки західні технології доступні терористичним режимам, вони продовжуватимуть перетворювати компоненти на зброю", — наведи журналісти представника української влади.

Зазначимо, 5 грудня Фокус писав про компанію, яка виграла тендер "Укргідроенерго" для ремонту ДніпроГЕС. Водночас компанія, як з'ясували розслідувачі, контролюється латвійським громадянином, який відмиває гроші для РФ і опинився під санкціями США та Великої Британії.

Нагадуємо, у листопаді журналісти західного видання встановили, як Москва в обхід санкцій отримує електроніку через топмодель із Нідерландів.