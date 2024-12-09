Чипы на 6 миллионов для "Кинжалов": РФ свободно покупает в США компоненты для ракет, — расследователи

Больше всего чипов для РФ продала компания Intel — на сумму более 350 млн долл. Texas Instruments — на пятом месте, но сделала меньше всего, чтобы перервать цепочку обхода санкций, написало Bloomberg.

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В Сенате США состоялись слушания, на которые пригласили представителей трех компаний по выпуску электроники — Analog Devices, Intel и Texas Instruments. Компоненты, которые выпускают эти компании, свободно добираются в РФ и попадают внутрь ракет, которыми россияне обстреливают украинцев. О пути, которыми западная электроника попадает в РФ, говорится в расследовании издания Bloomberg.

В статье написали, что РФ получила от Intel, Advanced Micro Devices Inc. и Infineon Technologies AG чипов на общую сумму 1 млрд долл. На инфографике, которую опубликовали на портале, показали, что в 2023 году крупнейшим поставщиком электроники для российского оружия была компания Intel — на 351 млн долл. Другая компания, Texas Instruments, продала россиянам несколько меньше продукции — на 140 млн долл., но ей уделили особое внимание, поскольку она, похоже, делает меньше всего усилий, чтобы прекратить торговлю с РФ.

Санкции на РФ — крупнейшие поставщики чипов для оружия Фото: Скриншот

Санкции на РФ и чипы США — детали

В статье объяснили, что чипы TI нашли в крылатых ракетах "Кинжал" и ударных дронах Lancet-3, которыми били по украинцам. Именно эта американская компания поставляет 14% западной электроники, которую обнаружили внутри средств поражения ВС РФ. Также расследователи сообщили, что российский продавец обработал 4 тыс. заказов на продукцию TI. Общая сумма заказов — 6 млн долл., из них чипы на 4 млн пойдут именно на оружие, рассказало Bloomberg. Компоненты TI, например, были найдены в воздушных ракетах "Кинжалов" и ударных беспилотниках Lancet-3.

На инфографике показано соотношение компаний, получившие компоненты для производства оружия, по сравнению с мирными предпринимателями. Общая сумма электроники, которая поступила от TI — 5,9 млн долл.

Санкции на РФ — какие компании получили чипы США для оружия Фото: Bloomberg

Расследование относительно электроники США в ракетах РФ

Bloomberg провели собственное расследование относительно пути, по которому электроника TI попадает в цеха, производящие оружие. Информацию журналисты получили из открытых и собственных источников:

на портале TI есть полный ассортимент электроники, которую предлагают купить любому дистрибьютору, кроме как из РФ, — так уверяет компания, но журналисты выяснили, что доступ есть через технологию VPN;

два российских сайта, getchips.ru и altchips.ru, с помощью API извлекают информацию обо всем ассортименте американской компании. Ее могут свободно заказать любые российские компании, среди них значительная часть — из военно-промышленного комплекса РФ;

россияне делают заказы, которые через минимум одного посредника попадает в Гонконг. В частности, в США с американцами контактирует компания, которая вроде бы никак не связана с РФ. В то же время чипы, которые поступают россиянам, собираются на складах трех других компаний — Sure Technology, Chipower Electronics и Horsway Tech. Примечательно, что эти компании набирали на работу русскоязычных сотрудников с опытом торговли электроникой, выяснили расследователи;

российский дистрибьютор делает наценку 40%

дистрибьюторы могут покупать и хранить электронику в течение месяцев или лет, и только потом продавать их в РФ;

особый спрос — на трансляторы напряжения, микросхемы триггеров, понижающие модули питания (для средств связи). Об электронике, которая не производится в РФ и которую нужно тайно купить за рубежом, говорится в документах российских производителей и Минобороны РФ, с которыми ознакомились журналисты;

товары доставляются из Гонконга в РФ через транспортную компанию Sea Global SCM Ltd и авиакомпанию "Аэрофлот";

основные получатели товаров из Гонконга — компании Arvis Group, Alternativa и Getchip: все три — на улице Хохрякова в городе Екатеринбург;

и только теперь компоненты для вооружения и военных систем поступают в компании ВПК, например, в "Элара", НПП "Мера", "ПХБ-технологии", "ФГУП ПО Октябрь", НПФ "Микран", "Ангстрем ЭКБ", "МКБ Факел", СКБ МО РФ и АО НИИЭП.

На портале Bloomberg подытожили, что компании США предпринимают некоторые меры, чтобы РФ не получили компоненты для производства оружия и продолжения войны. Также они подытожили, что этих мер недостаточно.

"Пока западные технологии доступны террористическим режимам, они будут продолжать превращать компоненты в оружие", — приведи журналисты представителя украинской власти.

Отметим, 5 декабря Фокус писал о компании, которая выиграла тендер "Укргидроэнерго" для ремонта ДнепроГЭС. При этом компания, как выяснили расследователи, контролируется латвийским гражданином, который отмывает деньги для РФ и оказался под санкциями США и Великобритании.

Напоминаем, в ноябре журналисты западного издания установили, как Москва в обход санкций получает электронику через топ-модель из Нидерландов.