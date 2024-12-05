Ремонт ДнепроГЭС доверили подрядчику, который отмывает деньги РФ: детали расследования FT

Гражданин Латвии, который попал под санкции США, получил от Украины 23 млн долл. на восстановление ДнепроГЭС, установили расследователи. В "Укргидроэнерго" заверили, что во время тендера все тщательно проверили и контактов с РФ не нашли.

Турецкая компания, выигравшая тендер на ремонт ДнепроГЭС, связана с гражданином Латвии, который занимается отмыванием денег на криптобиржах РФ. Незаконную деятельность латвийца выявило Министерство финансов США, которое наложило на него санкции и арестовало компании. О деталях махинации подсанкционного предпринимателя и о реакции ЧАО "Укргидроэнерго" написало издание Financial Times (FT).

Расследователи FT рассказали о латвийском бизнесмене Андрейсе Браденса (Andrejs Bradens или Andrejs Carenoks), который вел бизнес в Лондоне и создал две компании, привлеченные для отмывания денег для РФ. Имя этого лица есть в обновленном санкционном списке, который 4 декабря появился на портале Минфина США. В списке есть раздел, который касается "ключевых членов международной сети по отмыванию денег". В разделе говорится о ряде компаний, вовлеченных в махинации, и двумя из них владеет или руководит Браденс (Pullman Global в США и TGR Corporate Concierge LTD в Великобритании). При этом осенью 2023 года другая причастная к нему компания выиграла тендер на 800 млн грн в Украине, говорится в статье.

РФ и ДнепроГЭС — санкции на гражданина, выигравшего тендер Укргидроэнерго Фото: Скриншот

В статье указано, что Андрейсу Браденсу принадлежит компания, которая приняла участие в тендере на портале Prozorro. Компания получила 23 млн долл. для поставки кабелей и других комплектующих для строительства подземных защитных сооружений на Днепровской ГЭС, поврежденной во время российского обстрела.

"Присуждение такого деликатного государственного контракта компании, принадлежащей лицу, находящемуся под санкциями за управление многомиллиардной сетью отмывания денег, которая используется российскими шпионами, вероятно, будет неудобной проблемой безопасности для Киева", — подытожили журналисты.

РФ и ДнепроГЭС — детали

На портале Prozorro отыскался тендер, о котором сообщили британские журналисты. Речь идет о конкурсе UA-2023-11-29-010782-a, который открыли осенью 2023 года на ориентировочную сумму 914 145 153 грн. В конкурсе приняли участие две компании: украинский участник ПАО "Завод Южкабель" и турецкий Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim Şirketi. Победила турецкая компания, которая предложила сумму поставить необходимые для строительства продукцию на сумму 868 652 601 грн.

РФ и ДнепроГЭС — кто победитель тендера Укргидроэнерго Фото: Скриншот

Из заключенной сделки следует, что владельцем этой компании является гражданин Турции Хамзи Кериму. Расследователи FT, похоже, получили данные, что компания подконтрольна российскому отмывателю денег.

РФ и ДнепроГЭС — детали сделки Укргидроэнерго Фото: Скриншот

Журналисты написали, что обратились за комментариями в "Укргидроэнерго". Им подтвердили, что договор действительно заключили, ведь на тот момент не знали о вредной деятельности владельца. Также заявили, что перед заключением сделки проверили, действительно ли участник тендера не имел контактов с РФ. Также было обращение к диктору "Днепровской ГЭС" Виктору Кучеру, говорится в статье, но ответа FT пока не получило.

На портале, в аккаунтах в соцсетях "Укргидроэнерго", а также в медиа, пока нет публичных комментариев по ситуации с 23 млн долл., которые на ремонт ДнепроГЭС получил подрядчик, связанный с РФ.

Удар РФ по ГЭС — детали обстрела ДнепроГЭС

Отметим, РФ била по ДнепроГЭС в течение трех лет полномасштабного вторжения. Один из ударов состоялся, например, в октябре 2022 года, написало издание "Зеркало недели". Самые масштабные разрушения произошли во время обстрела 22 марта. Российские ракеты "Кинжал" попали по энергетическому оборудованию подстанций ГЭС-1 и ГЭС. Плотина не пострадала, но обе ГЭС остановились, рассказали в "Укргидроэнерго".

Напоминаем, 22 ноября расследователи BBC установили, как РФ в обход санкций получает радиотехническое оборудование, привлекая к схеме топ-модель из Нидерландов