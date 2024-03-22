Похоже на ядерный взрыв: какие могут быть последствия подрыва плотины ДнепроГЭС (карта)

Если разрушится плотина ДнепроГЭС, то вниз по течению может хлынуть волна высотой 20 метров. В прошлом жертвами этой волны стали 100 тыс. человек.

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В 20 веке Украина встречалась с последствиями чрезвычайного происшествия, которое может произойти на плотине Днепровской ГЭС. 80 лет назад эта плотина дважды разрушалась. Сначала ее взорвала советская армия в 1941 году, затем — нацистская армия в 1943 году. 22 марта, после массированного ракетного удара РФ по ГЭС, о последствиях прошлых событий рассказали на портале "Вікна".

Журналисты сначала привели комментарии двух специалистов, которые оценили угрозы инцидента на ДнепроГЭС. Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота подтвердил, что российские ракеты действительно повредили ГЭС-1 и ГЭС-2.

Сирота заверил, что угрозы прорыва плотины нет. Для этого выполняют определенные работы: "поднимают затворы и осуществляют пропуск воды ниже по течению Днепра", — сказал руководитель "Укргидроэнерго".

Важно

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Также на портале процитировали слова эксперта по экологическому мониторингу Максима Сороки. Эксперт напомнил, что вес 1 куб. м воды — 1 тонна. Дамба гидротехнического сооружения в Запорожье удерживает миллионы тонн воды. Если она ринется вниз, то приобретет ускорение и тогда сила течения сможет пробить бетон. По его мнению, если в результате действий РФ разрушится дамба, то по последствиям это будет похоже на ядерный взрыв.

"Когда эта масса набирает скорость, мы имеем силу в тысячи килотонн, и этих сил достаточно, чтобы разрушать бетон", — привели журналисты слова Сороки.

Удар по ДнепроГЭС — что произошло в 1941 году

В статье рассказали о последствиях подрыва дамбы ДнепроГЭС, которую осуществила советская армия в 1941 году. В результате взрыва был вырван кусок плотины шириной 100 м (вся ширина — 600 м). Погибли около 3 тыс. человек, которые именно тогда переходили на другую сторону Днепра. После этого вниз по течению хлынул поток воды, высотой 20 м. Ориентировочное количество жертв — от 20 до 100 тыс. человек, рассказали журналисты, основываясь на исторических исследованиях.

ДнепроГЭС — как выглядела после подрыва в 1941 году Фото: prosvit.in.ua

Какие населенные пункты могут пострадать от затопления

Запорожская районная государственная администрация подготовила перечень мероприятий на случай затопления — соответствующая информация размещена на портале учреждения. Выводы сделаны на основе данных Украинского государственного проектно-изыскательского и конструкторского института "Укргидропроект" (1967 года).

На портале рассказали о последствиях двух чрезвычайных происшествий, которые наступают один за другим. Все начинается с прорыва дамбы Кременчугского водохранилища, после чего наступает разрушение Днепровской ГЭС. Отметим, расчеты делались в советские времена, когда существовало Каховское водохранилище и не рассматривались случаи подрыва гидросооружений российскими крылатыми ракетами.

В случае прорыва дамбы в Кременчуге в течение шести часов поток воды достигнет ДнепроГЭСа. Если уровень достигнет отметки в 53 метра (через 20 часов после событий в Кременчуге), то поток разрушит сооружение. В зоне катастрофического затопления окажутся сначала пять сел выше ГЭС (Федоровка, Приветное, Отрадное, Приднепровское, Владимировское). Затем — 15 сел и поселков, расположенных ниже, — указывается на сайте райсовета.

Какие населенные пункты могут пострадать? Чиновники перечислили следующие села и поселки: Нижняя Хортица, Разумовка, Бабурка, Каневское, Лысогорка, Беленькое Первое, Беленькое, Красноднепровка, Балабино, Кушугум, Малокатериновка, Григорьевка, Веселянка, Речное, Юльевка.

Обстрел ДнепроГЭС — какие населенные пункты расположены возле Днепра Фото: Скриншот

Кроме специальной страницы на сайте Запорожского горсовета, в сети можно отыскать документ под названием "Информация для населения на случай всеобщей эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций: при прорыве плотины Кременчугского водохранилища и аварии ОП "Запорожская АЭС". В тексте указано, что в случае инцидента с водохранилищем под угрозой окажутся части четырех районов города Запорожья: Вознесеновский, Днепровский, Коммунарский, Александровский. Кроме того, перечисляются улицы и дома, которые могут пострадать от "катастрофического затопления".

Запорожье — какие районы расположены возле Днепра Фото: Википедия

Отметим, после российского обстрела 22 марта глава Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал о последствиях удара ракет ВС РФ по региону. Чиновник заявил, что на мосту ДнепроГЭСа закрыто движение. Об угрозе прорыва дамбы не говорил.

Напоминаем, во время массированного ракетно-дронового удара на города и села Украины летели 150 российских снарядов. Воздушные силы ВСУ сообщили, что сбили большинство ракет Х-101 и дронов-камикадзе, но баллистические ракеты "Искандер-М" и аэробаллистические ракеты "Кинжал" все же попали по важным объектам.

Днепровская ГЭС также пострадала от обстрела РФ. На видео с места событий видно момент попадания российской ракеты. На мосту как раз находился троллейбус, который полностью сгорел в результате удара. Между тем директор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк объяснил, что в случае инцидента на ГЭС не будет таких последствий, как во время подрыва россиянами Каховской ГЭС.