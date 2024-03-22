"Предупреждают" о ДнепроГЭС и прорыве плотины: в ЦПД опровергли вбросы РФ (фото)

Пропагандисты РФ пытаются напугать украинцев рассказами о последствиях подрыва плотины ДнепроГЭС, которую осуществили россияне в 1941 году. В СНБО опровергают заявления о возможности разрушения дамбы.

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Российские власти начали информационную спецоперацию, чтобы обвинить Украину в чрезвычайной ситуации на Днепровской ГЭС. Пропагандисты РФ обвиняют украинцев в самоподрыве и распространяют заявления о якобы "прорыве плотины". О вбросах Кремля рассказали на странице в Facebook Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете по нацбезопасности и обороне Украины (СНБО).

В ЦПД заявили, что россияне еще до массированного удара начали распространять заявление о "диверсии украинских спецслужб", которые якобы собираются взорвать ДнепроГЭС. Первые сообщения появились менее чем за сутки до обстрела — 21 марта.

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Пропагандисты утверждали, что Украина якобы осуществит подрыв намеренно в начале весны, когда в водохранилище много воды. В таком случае последствия прорыва дамбы будут особенно тяжелыми.

Следующий шаг информационно-психологической спецоперации (ИПСО) Кремля — упоминания о последствиях двух предыдущих подрывов ДнепроГЭС. Впервые плотину взорвали русские в 1941 году, второй раз — нацисты в 1943 году. Центр противодействия дезинформации уверяет, что заявления о прорыве плотины — фейки.

"Эффект пытаются усилить публикацией материалов о подрыве дамбы ДнепроГЭС, что привело к очень большим жертвам среди мирного населения. Сейчас угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет", — отмечается на странице в Facebook ведомства.

Обстрел 22 марта — детали

Отметим, в Telegram-каналах некоторых российских пропагандистов действительно можно отыскать вбросы о "диверсии", — на это обратили внимание на портале "24 канал". В частности, 21 марта об "атаке на ДнепроГЭС" рассказал автор одного из пабликов. В заметке говорится об информации, полученной якобы от "источника с украинской территории". Прямым текстом указывается, что будет подрыв плотины.

Обстрел 22 марта — анонс ударов по ДнепроГЭС Фото: Скриншот

В других сообщениях говорится о том, что нужно и дальше бить по украинцам, чтобы они потеряли возможность бороться с агрессором.

Обстрел 22 марта — заявление россиян, что ДнепроГЭС — это месть за Белгород Фото: Скриншот

Тем временем в Минобороны РФ опубликовали другое объяснение атаки 22 марта. В официальном отчете российского ведомства прямо указано, что обстрел — это "удар возмездия" за рейд проукраинских добровольцев на территорию Белгородской и Курской областей. В тексте перечисляют цели, по которым хотели ударить россияне — "центры принятия решений", аэродромы, цеха по производству оружия и тому подобное. В перечне нет ДнепроГЭС, но указывается, что удары по некоторым целям нужны для нарушения технологических цепочек по производству оружия.

Массированный ракетно-дроновой удар ВС РФ по Украине произошел в ночь на 22 марта. В Воздушных силах сообщили, что россияне запустили по украинцам 12 баллистических ракет "Искандер-М", семь аэробаллистических ракет "Кинжал", пять крылатых ракет Х-22, а еще — 63 дронов-камикадзе, 40 ракет Х-101, две КАР Х-59 и 22 зенитные ракеты С-300.

Украинским силам ПВО удалось сбить большинство Х-101 и дронов, однако не обезвредили ни одной баллистической и аэробаллистической ракеты. Взрывы прогремели на ряде энергетических объектов, — признал министр энергетики Герман Галущенко. Несколько ракет ударили по сооружению ДнепроГЭС — по ГЭС-1 и ГЭС-2. Чиновники заявили, что повреждения серьезные и эти объекты "потеряны".

Тем временем Харьков страдает от полного обесточивания. Российские ракеты повредили энергетическую инфраструктуру и теперь у харьковчан нет ни света, ни воды.

Напоминаем, предыдущая массированная атака РФ состоялась в ночь на 21 марта: два "Искандера" и 29 ракет Х-101 были уничтожены силами ПВО.