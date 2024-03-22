"Попереджають" про ДніпроГЕС і прорив греблі: у ЦПД спростували вкиди РФ (фото)

Пропагандисти РФ намагаються налякати українців розповідями про наслідки підриву греблі ДніпроГЕС, яку здійснили росіяни у 1941 році. В РНБО спростовують заяви про можливість руйнування дамби.

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Російська влада почала інформаційну спецоперацію, щоб звинуватити Україну у надзвичайній ситуації на Дніпровській ГЕС. Пропагандисти РФ звинувачують українців у самопідриві й поширюють заяви про начебто "прорив греблі". Про вкиди Кремля розповіли на сторінці у Facebook Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді з нацбезпеки та оборони України (РНБО).

В ЦПД заявили, що росіяни ще до масованого удару почали поширювати заяву про "диверсію українських спецслужб", які начебто збираються підірвати ДніпроГЕС. Перші повідомлення з'явились менш як за добу до обстрілу — 21 березня.

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Пропагандисти стверджували, що Україна ніби то здійснить підрив навмисно на початку весни, коли у водосховищі багато води. У такому випадку наслідки прориву дамби будуть особливо важкими.

Наступний крок інформаційно-психологічної спецоперації (ІПСО) Кремля — згадки про наслідки двох попередніх підривів ДніпроГЕС: вперше греблю підірвали росіяни у 1941 році, вдруге — нацисти у 1943 році. Центр протидії дезінформації запевняє, що заяви про прорив греблі — фейки.

"Ефект намагаються підсилити публікацією матеріалів щодо підриву дамби ДніпроГЕС, що призвело до дуже великих жертв з-поміж мирного населення. Нині загрози прориву дамби ДніпроГЕС немає", — наголошується на сторінці у Facebook відомства.

Обстріл 22 березня — деталі

Зазначимо, у Telegram-каналах деяких російських пропагандистів дійсно можна відшукати вкиди про "диверсію", — на це звернули увагу на порталі "24 канал". Зокрема, 21 березня про "атаку на ДніпроГЕС" розповів автор одного з пабліків. У дописі ідеться про інформацію, отриману начебто від "джерела з української території". Прямим текстом вказується, що буде підрив греблі.

Обстріл 22 березня - анонс ударів по ДніпроГЕС Фото: Скриншот

У інших дописах ідеться про те, що потрібно і далі бити по українцях, щоб вони втратили можливість боротись з агресором.

Обстріл 22 березня - заява росіян, що ДніпроГЕС - це помста за Бєлгород Фото: Скриншот

Тим часом в Міноборони РФ опублікували інше пояснення атаки 22 березня. У офіційному звіті російського відомства прямо вказано, що обстріл — це "удар відплати" за рейд проукраїнських добровольців на територію Бєлгородської та Курської областей. У тексті перелічують цілі, по яких хотіли вдарити росіяни — "центри прийняття рішень", аеродроми, цехи з виробництва зброї тощо. У переліку немає ДніпроГЕС, але вказується, що удари по деяких цілях потрібні для порушення технологічних ланцюжків з виробництва зброї.

Масований ракетно-дроновий удар ЗС РФ по Україні стався в ніч на 22 березня. У Повітряних силах повідомили, що росіяни запустили по українцях 12 балістичних ракет "Іскандер-М", сім аеробалістичних ракет "Кинджал", п'ять крилатих ракет Х-22, а ще — 63 дронів-камікадзе, 40 ракет Х-101, дві КАР Х-59 та 22 зенітні ракети С-300.

Українським силам ППО вдалось збити більшість Х-101 та дронів, однак не знешкодили жодної балістичної та аеробалістичної ракети. Вибухи пролунали на низці енергетичних об'єктів, — визнав міністр енергетики Герман Галущенко. Кілька ракет вдарили по споруді ДніпроГЕС — по ГЕС-1 та ГЕС-2. Урядовці заявили, що пошкодження серйозні і ці об'єкти "втрачені".

Тим часом Харків страждає від повного знеструмлення. Російські ракети пошкодили енергетичну інфраструктуру і тепер у харків'ян немає ні світла, ні води.

Нагадуємо, попередня масована атака РФ відбулась в ніч на 21 березня: два "Іскандера" та 29 ракет Х-101 були знищені силами ППО.