Масований ракетний удар РФ по Україні: в Силах оборони Півдня вказали на особливості

До завдання удару по Дніпровській ГЕС ворог активно поширював матеріали на тему її підриву.

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Російські війська в ніч з 21 на 22 березня масовано атакували низку українських регіонів, разом з цим рух ворожих дронів постійно змінювався з метою виснаження ресурсу ЗСУ. Про це йде мова у повідомленні Сил оборони півдня України.

Зазначається, що дрони-камікадзе заходили з південного напрямку кількома хвилями. Підрозділи протиповітряної оборони вели напружену бойову роботу. Маневри "шахедів" були складними, вони постійно змінювали напрямки руху, що призвело до виснаження людського і технічного ресурсу.

В цілому українська протиповітряна оборона цієї ночі знищила 25 дронів-камікадзе, з них 14 – в Одеській області, 5 – у Херсонській, 4 – у Дніпропетровській, ще по одному дрону збито у повітряному просторі Запоріжжя та Миколаївщини. При цьому відомо про багаточисельні влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури. Спеціалісти вже вживають заходів для відновлення об'єктів та постачання електрики.

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Ближче до світанку почалася масована ракетна атака росіян із використанням стратегічної авіації та оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" — 17 крилатих ракет захисники неба знищили, у тому числі 14 — на Дніпропетровщині та 3 — на Запоріжжі. Одна людина загинула у Запорізькій області, 14 поранених, 2 особи вважаються зниклими безвісти.

Автори повідомлення зазначають, що ворог завдав підступного удару по житлових кварталах і по ДніпроГЕС. Причому напередодні він активно поширював матеріал про підрив. Руйнувань зазнали сім приватних будинків, ще десятки пошкоджені.

Як відомо, через ракетну атаку росіян сьогодні Дніпропетровська область повернулася до графіків відключення електроенергії. Роботу об'єктів критичної інфраструктури перевели на генератори.

Також глава Міненерго Герман Галущенко назвав ракетну атаку по енергетичній інфраструктурі 22 березня найбільш потужною за останній час. Окупанти прагнуть спричинити збій у роботі енергосистемі України.