"Страшний ранок": Дніпропетровська область повернулася до відключень світла після ударів ЗС РФ

За даними начальника ОВА Сергія Лисака, одразу кілька районів регіону відчули на собі наслідки ворожого обстрілу. Лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури працюватимуть на генераторах, поки ситуація не стабілізується.

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Російські окупанти запустили десятки ракет по українських мирних містах і атакували низку об'єктів критичної інфраструктури. Пролунали вибухи і в Дніпропетровській області. Фокус зібрав усе, що відомо про ворожий терор.

О 05:15 у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили українців про пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" у напрямку міста Дніпро. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі оперативно закликав українців залишатися в укриттях, доки існує небезпека.

"Наразі енергетики, всі відповідні служби вже почали працювати над ліквідацією наслідків ранкової атаки р**истів. Обласні підприємства, установи, там, де це необхідно, переведені на генератори...Дніпропетровщина пережила цей страшний ранок. Все інше — витримаємо", — йдеться в повідомленні.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак також не обійшов стороною тему ворожого обстрілу. Із самого ранку в регіоні лунали вибухи.

"Пошкоджено енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам'янському районах. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом і водопостачанням. Будуть введені графіки відключень", — йдеться в повідомленні.

Атака на Кривий Ріг 22 березня: подробиці

Про першу ракету на Кривий Ріг Дніпропетровської області повідомили в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ о 04:41. Потім протягом наступної години практично кожні 10 хвилин з'являлися повідомлення про нові атаки в цьому напрямку.

Вибухи в місті підтвердив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Через низку пошкоджень було ухвалено рішення ввести графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, працюватимуть за допомогою генераторів.

"Чергова підла терористична атака ворога проти мирного населення, зокрема й на наше місто. Комбінований удар ракетами і "шахедами". Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У місті введено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переведені на генератори. Найголовніше — без втрат і постраждалих", — написав Олександр Вілкул.

Нагадаємо, 22 березня російські окупанти масовано атакували територію України за допомогою різного озброєння. Вибухи пролунали одразу в кількох областях. На це відреагував президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, союзники добре знають про потреби України в системах ППО, тому можуть надати все необхідне, щоб захистити українців від "нелюдів із Москви".