Понад 15 ударів і масштабний блекаут: деталі масованого обстрілу Харкова (відео)

За словами міського голови Ігоря Терехова, у місті спостерігаються серйозні проблеми з електрикою. У зв'язку з цим електротранспорт і світлофори не працюватимуть, поки ситуація не стабілізується. Поранення дістав 43-річний співробітник одного з об'єктів інфраструктури.

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Російські окупанти не припиняють терористичні методи ведення війни і масовано атакували Україну ракетами. Від дій противника постраждав і Харків. Фокус зібрав усе, що про це відомо.

Спочатку про можливий удар по місту повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ. О 04:33 з'явилася загроза застосування балістичного озброєння по Харкову з Бєлгородської області.

Через кілька хвилин там пролунали вибухи, про що у своєму Telegram-каналі повідомив мер Ігор Терехов. Станом на 04:47 зафіксовано щонайменше 15 вибухів.

"У місті проблеми зі світлом — ворог цілиться по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких "прильотів". Закликаю всіх бути обережними", — йдеться в повідомленні.

ЗС РФ дійсно далі продовжили атакувати Харків. Через відсутність електрики на насосних підстанціях виникли деякі проблеми з водопостачанням. З цієї ж причини на маршрути не вийде електротранспорт. На цей випадок у влади є схема автобусних перевезень із часів блекауту.

"У зв'язку з тим, що ворог сьогодні завдав ударів по енергоструктурі Харкова і вивів її з ладу, у місті не працюють світлофори. Звертаюся до водіїв із проханням бути максимально обережними на дорогах, щоб уникнути аварій", — додав Ігор Терехов.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також додав, що ЗС РФ атакували об'єкти критичної інфраструктури. Загалом зафіксовано понад 15 ударів, унаслідок яких місто фактично залишилося без електрики.

Усі екстрені служби приступили до роботи з ліквідації наслідків. Це 50 одиниць техніки, 250 осіб особового складу ДСНС, і так далі.

"Протягом 4:52 — 5:30 у Харківській області здійснено масований ракетний обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури. Понад 15 ракет С-300/Х-22. Харків тимчасово без світла. Усі профільні служби працюють, проводиться ремонт, ситуація під контролем", — пише Олег Синєгубов.

Загалом без електрики перебуває зараз близько 700 тисяч споживачів.

В ефірі телемарафону Олег Синєгубов заявляв, що інформації про постраждалих немає, адже всі своєчасно зреагували на тривогу і цього разу противник не атакував цивільні об'єкти. Пізніше у своєму Telegram-каналі він додав, що за оновленими даними поранення дістав 43-річний співробітник одного з об'єктів енергетичної інфраструктури. Його стан задовільний і медики надали йому необхідну допомогу.

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що в низці міст відбулося влучання в об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Через масовані ракетні удари в деяких регіонах введено аварійні відключення світла.