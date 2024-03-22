Более 15 ударов и масштабный блэкаут: детали массированного обстрела Харькова (видео)

По словам городского главы Игоря Терехова, в городе наблюдаются серьезные проблемы с электричеством. В связи с этим электротранспорт и светофоры не будут работать, пока ситуация не стабилизируется. Ранения получил 43-летний сотрудник одного из объектов инфраструктуры.

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Российские оккупанты не прекращают террористические методы ведения войны и массированно атаковали Украину ракетами. От действий противника пострадал и Харьков. Фокус собрал все, что об этом известно.

Сначала о возможном ударе по городу сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. В 04:33 появилась угроза применения баллистического вооружения по Харькову из Белгородской области.

Спустя несколько минут там прозвучали взрывы, о чем в своем Telegram-канале сообщил мэр Игорь Терехов. По состоянию на 04:47 зафиксировано не менее 15 взрывов.

"В городе проблемы со светом — враг целится по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых "прилетов". Призываю всех быть осторожными", — говорится в сообщении.

ВС РФ действительно дальше продолжили атаковать Харьков. Из-за отсутствия электричества на насосных подстанциях возникли некоторые проблемы с водоснабжением. По этой же причине на маршруты не выйдет электротранспорт. На этот случай у властей есть схема автобусных перевозок со времен блэкаута.

"В связи с тем, что враг сегодня нанес удары по энергоструктуре Харькова и вывел ее из строя, в городе не работают светофоры. Обращаюсь к водителям с просьбой быть максимально осторожными на дорогах, чтобы избежать аварий", — добавил Игорь Терехов.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также добавил, что ВС РФ атаковали объекты критической инфраструктуры. Всего зафиксировано более 15 ударов, в результате которых город фактически остался без электричества.

Все экстренные службы приступили к работе по ликвидации последствий. Это 50 единиц техники, 250 человек личного состава ГСЧС, и так далее.

"В течение 4:52 — 5:30 в Харьковской области осуществлен массированный ракетный обстрел объектов энергетической инфраструктуры. Более 15 ракет С-300/Х-22. Харьков временно без света. Все профильные службы работают, проводится ремонт, ситуация под контролем", — пишет Олег Синегубов.

Всего без электричества находится сейчас около 700 тысяч потребителей.

В эфире телемарафона Олег Синегубов заявлял, что информации о пострадавших нет, ведь все своевременно среагировали на тревогу и в этот раз противник не атаковал гражданские объекты. Позже в своем Telegram-канале он добавил, что по обновленным данным ранения получил 43-летний сотрудник одного из объектов энергетической инфраструктуры. Его состояние удовлетворительное и медики оказали ему необходимую помощь.

Напомним, 22 марта сообщалось, в ряде городов произошло попадание в объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, рассказал министр энергетики Герман Галущенко. Из-за массированных ракетных ударов в некоторых регионах введены аварийные отключения света.