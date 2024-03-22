"Страшное утро": Днепропетровская область вернулась к отключениям света после ударов ВС РФ

По данным начальника ОВА Сергея Лысака, сразу несколько районов региона ощутили на себе последствия вражеского обстрела. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры будут работать на генераторах, пока ситуация не стабилизируется.

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Российские оккупанты запустили десятки ракет по украинским мирным городам и атаковали ряд объектов критической инфраструктуры. Прозвучали взрывы и в Днепропетровской области. Фокус собрал все, что известно о вражеском терроре.

В 05:15 в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили украинцев про пуск аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" в направлении города Днепр. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале оперативно призвал украинцев оставаться в укрытиях, пока существует опасность.

"Сейчас энергетики, все соответствующие службы уже начали работать над ликвидацией последствий утренней атаки р**истов. Областные предприятия, учреждения, там, где это необходимо, переведены на генераторы…Днепропетровщина пережила это страшное утро. Все остальное — выдержим", — говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак также не обошел стороной тему вражеского обстрела. С самого утра в регионе звучали взрывы.

"Повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны побиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением. Будут введены графики отключений", — говорится в сообщении.

Атака на Кривой Рог 22 марта: подробности

О первой ракете на Кривой Рог Днепропетровской области сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ в 04:41. Потом в течении следующего часа практически каждые 10 минут появлялись сообщения о новых атаках в этом направлении.

Взрывы в городе подтвердил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул. Из-за ряда повреждений было принято решение ввести графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, будут работать при помощи генераторов.

"Очередная подлая террористическая атака врага против мирного населения, в том числе и на наш город. Комбинированный удар ракетами и "шахедами". Есть попадания в объекты критической инфраструктуры. В городе введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переведены на генераторы. Самое главное — без потерь и пострадавших", — написал Александр Вилкул.

Напомним, 22 марта российские оккупанты массировано атаковали территорию Украины при помощи различного вооружения. Взрывы прозвучали сразу в нескольких областях. На это отреагировал президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, союзники хорошо знают о потребностях Украины в системах ПВО, поэтому могут предоставить все необходимое, чтобы защитить украинцев от "нелюдей из Москвы".