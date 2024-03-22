Есть жертва: появились новые подробности ракетных ударов ВС РФ по ДнепроГЭС (фото, видео)

Известно о необходимости полного восстановления машинного зала и электрического оборудования. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российская ракета попала в транспорт с работниками, а Офис генпрокурора отмечает, что один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

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В течение сегодняшней ночи российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами, в результате чего была поражена Днепровская ГЭС. Офис генерального прокурора подтвердил факт ракетного удара по ДнепроГЭС, в результате чего есть жертвы. Фокус публикует актуальную информацию о вражеской атаке на стратегический объект.

Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в комментарии "Радио Свобода" заявил, что на территории ДнепроГЭС зафиксировано два попадания.

По его словам, неизвестно, каким образом ракетная атака РФ в конечном итоге повлияет на работу Днепровской ГЭС. В то же время убытки из-за обстрела существенные, поэтому ситуация является критической.

Сирота отметил, что Днепровская ГЭС состоит из двух станций — ГЭС-1 и ГЭС-2. По ГЭС — 2, то там ситуация вообще критическая, остается неизвестно, каким образом она сможет работать дальше, а также какой будет ее мощность. Армия РФ атаковала станцию двумя ракетами, в результате этого есть прямые попадания.

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"Два попадания": новые подробности ракетных ударов по ДнепроГЭС и Запорожью (фото, видео)

Руководитель Укргидроэнерго добавил, что ракета попала в одну опору, в связи с чем разбиты подкрановые балки. Сейчас работа ГЭС-1 также приостановлена. Сотрудники Укргидроэнерго принимают соответствующие меры, чтобы поднимать затворы и срабатывать водой, поскольку они через станцию проработать эту воду не смогут.

Сирота считает, что придется полностью восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование.

"Мы просчитаем последствия в течение дня, тогда станет понятно, что произошло. И сможет ли вообще работать ГЭС и в каком режиме", — пояснил Игорь Сирота.

Тем временем в Офисе генпрокурора сообщили о начале расследования по факту массированного обстрела Запорожья и Днепровской ГЭС. В частности Запорожская областная прокуратура начала расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Следствие сообщило, что российские войска утром 22 марта 2024 года нанесли предварительно 20 ракетных ударов по территории г. Запорожье.

В результате атаки повреждения и разрушения получили объекты инфраструктуры города, в том числе Днепровская ГЭС, частные и многоквартирные дома, гражданские транспортные средства. Из-за обстрела Днепровской ГЭС один человек погиб. Все соответствующие службы уже работают на месте.

В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале написал, что российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу. Там были обычные люди, которые просто ехали на работу. Однако Офис генпрокурора не подтвердил информацию Андрющенко о попадании ракеты в транспорт.

Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Ранее Фокус в своем материале рассказал обо всех последствиях массированного ракетного обстрела Украины, который ВС РФ осуществили 22 марта.