Ремонт ДніпроГЕС довірили підряднику, який відмиває гроші РФ: деталі розслідування FT

Громадянин Латвії, який потрапив під санкції США, отримав від України 23 млн дол. на відбудову ДніпроГЕС, встановили розслідувачі. В "Укргідроенерго" запевнили, що під час тендеру все ретельно перевірили і контактів з РФ не відшукали.

Турецька компанія, яка виграла тендер на ремонт ДніпроГЕС, пов'язана з громадянином Латвії, який займається відмиванням грошей на криптобіржах РФ. Шкідливу діяльність латвійця виявило Міністерство фінансів США, яке наклало на нього санкції та арештувало компанії. Про деталі махінації підсанкційного підприємця та про реакцію ПрАТ "Укргідроенерго" написало видання Financial Times (FT).

Розслідувачі FT розповіли про латвійського бізнесмена Андрейса Браденса (Andrejs Bradens або Andrejs Carenoks), який вів бізнес у Лондоні та створив дві компанії, залучені для відмивання грошей для РФ. Ім'я цієї особи є оновленому санкційному списку, який 4 грудня з'явився на порталі Мінфіну США. У списку є розділ, який стосується "ключових членів міжнародної мережі з відмивання грошей". У розділі ідеться про низку компаній, залучених в махінації, і двома з них володіє або керує Браденс (Pullman Global у США та TGR Corporate Concierge LTD у Великій Британії). Водночас весною 2023 року інша дотична до нього компанія виграла тендер на 800 млн грн в Україні, ідеться у статті.

РФ і ДніпроГЕС — санкції на громадянина, який виграв тендер Укргідроенерго Фото: Скриншот

У статті вказано, що Андрейсу Браденсу належить компанія, яка взяла участь у тендері на порталі Prozorro. Компанія отримала 23 млн дол. для постачання кабелів та інших складників для будівництва підземних захисних споруд на Дніпровській ГЕС, пошкодженій під час російського обстрілу.

"Присудження такого делікатного державного контракту компанії, що належить особі, яка зараз перебуває під санкціями за керування багатомільярдною мережею відмивання грошей і використовується російськими шпигунами, ймовірно, буде незручною проблемою безпеки для Києва", — підсумували журналісти.

РФ та ДніпроГЕС — деталі

На порталі Prozorro відшукався тендер, про який повідомили британські журналісти. Ідеться про конкурс UA-2023-11-29-010782-a, який відкрили восени 2023 року на орієнтовну суму 914 145 153 грн. У конкурсі взяли участь дві компанії: український учасник ПАТ "Завод Південкабель" та турецький Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim Şirketi. Перемогла турецька компанія, яка запропонувала поставити необхідну для будівництва продукцію на суму 868 652 601 грн.

РФ і ДніпроГЕС — хто переможець тендеру Укргідроенерго Фото: Скриншот

З укладеної угоди випливає, що власником цієї компанії є громадянин Туреччини Хамзи Керіму. Розслідувачі FT, схоже, отримали дані, що компанія підконтрольна російському відмивачу грошей.

РФ і ДніпроГЕС — деталі угоди Укргідроенерго Фото: Скриншот

Журналісти написали, що звернулись за коментарями до "Укргідроенерго". Їм підтвердили, що договір дійсно уклали, адже на той момент не знали про шкідливу діяльність власника. Також заявили, що перед укладенням угоди перевірили, чи дійсно учасник тендеру не мав контактів з РФ. Також було звернення до диктора "Дніпровської ГЕС" Віктора Кучера, ідеться у статті, але відповіді FT поки що не отримало.

На порталі, у акаунтах у соцмережах "Укргідроенерго", а також у медіа, поки що немає публічних коментарів щодо ситуації з 23 млн дол., які на ремонт Дніпрогес отримав підрядник, пов'язаний з РФ.

Удар РФ по ГЕС — деталі обстрілу ДніпроГЕС

Зазначимо, РФ била по ДніпроГЕС протягом трьох років повномасштабного вторгнення. Один з ударів відбувся, наприклад, у жовтні 2022 року, написало видання "Дзеркало тижня". Наймасштабніші руйнування відбулись під час обстрілу 24 березня. Російські ракети "Кинджал" влучили по енергетичному обладнанню підстанцій ГЕС-1 та ГЕС. Гребля не постраждала, але обидві ГЕС зупинились, розповіли в "Укргідроенерго".

Нагадуємо, 22 листопада розслідувачі BBC встановили, як РФ в обхід санкцій отримує радіотехнічне обладнання, залучивши до схеми топмодель з Нідерландів.