Росія та брудні гроші. Коли країна-агресор опиниться в чорному списку FATF

У річницю повномасштабного вторгнення в Україну Росія отримала чергову сувору догану від авторитетних світових інституцій. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) безстроково призупинила членство Росії в організації. Фокус дізнався, що це означає.

Related video

Міжнародна група протидії відмиванню брудних грошей FATF 24 лютого повністю призупинила членство Росії в організації. Як повідомив Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс, дії Росії неприйнятно суперечать основним принципам FATF, спрямованим на сприяння безпеці та цілісності світової системи.

FATF — потужна світова структура, на яку покладено розробку заходів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

"Саме ця організація встановлює міжнародні стандарти й тенденції в даній сфері задля запобігання заподіянню шкоди суспільству. Раніше FATF фокусувалася на боротьбі з відмиванням коштів, пов'язаних із продажем наркотиків, а згодом стала займатися питанням більш глобально, оскільки разом з технологічним прогресом способи відмивання коштів удосконалено", — пояснила Ірина Микита, старша юристка Stron Legal Services.

Війна та брудні гроші. Чому РФ ще не у чорному списку FATF

Ірина Микита нагадує, що Росія востаннє подала звіт до FATF про взаємну оцінку впровадження стандартів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в 2019 році, а відтоді розробляла надійну правову базу, яка легалізує незаконне присвоєння та розкрадання державних коштів, ухилення від сплати податків та торгівлю наркотиками й зброєю. І тепер, на думку співрозмовниці Фокусу, Росія стає притулком для незаконних фінансів, отриманих під час аморальної війни проти України.

Виключити Росію з FATF та внести її до так званого чорного списку цієї організації Україна неодноразово вимагала протягом повномасштабного вторгнення РФ. Чорним списком FATF прийнято називати перелік країн, які порушують міжнародні вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Віднесення країни до чорного списку FATF істотно впливає на її економічну та фінансову стійкість. Простіше кажучи, це немов тавро країни-ізгоя, з якою цивілізований світ уникає вести будь-які справи.

Сьогодні до чорного списку FATF входять такі країни:

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) — з лютого 2020 року;

Іран — з лютого 2020 року;

М'янма — з жовтня 2022 року.

[ + – ] Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) історично перебуває під пильною увагою FATF і входить до чорного списку Фото: kcna.kp [ + – ] Іран FATF внесла у свій чорний список у лютому 2020 року після багаторазових попереджень та марного очікування реакції [ + – ] М'янму FATF внесла до чорного списку у жовтні 2022 року наступного року після скоєння у цій країні військового перевороту Фото: aljazeera.com

Однак Росія, на даний момент, незважаючи на безстрокове припинення членства в FATF, не входить ні до чорного, ні навіть до сірого списку цієї організації, де згадано більше 20 країн, які, з погляду FATF, недостатньо дотримуються стандартів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

"Призупинення членства Росії у FATF не тотожне включенню її до чорного списку, а виступає проміжним етапом. Тому таке рішення, швидше за все, не є повною перемогою", — пояснює Максим Боярчуков, керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери".

Поганий сигнал. Що означає призупинення членства у FATF для бізнесу та банків РФ

Навіть без гучного внесення до чорного списку безстрокове припинення членства Росії у FATF матиме для Росії значні наслідки на міжнародній арені. Цей крок призведе до ще більшого зниження довіри іноземних інвесторів та ускладнить надходження інвестицій.

"Зупинення членства Росії у FATF означає, що всі суб'єкти, здійснюючи будь-які транзакції з російською банківською системою, повинні виявляти обережність, — пояснює Максим Боярчуков. — Бізнес повинен посилити перевірку та оцінку ризиків при роботі з Росією, а глобальні юрисдикції повинні зміцнити своє регулювання та оновити рекомендації щодо ризиків для ринків".

Тобто, за словами співрозмовника Фокусу, будь-яких прямих заборон чи санкцій щодо фінансової системи Росії таке рішення не передбачає, але його суть полягає у збільшенні ризиків для тих, хто хоче взаємодіяти з фінансовою системою країни-агресора.

У зв'язку з цим Росія може зіткнутися з ускладненням зовнішньої торгівлі та проведенням міжнародних платежів. Оскільки, як зазначає Боярчуков, усі держави світу, навіть ті з них, які досі не запровадили проти РФ жодних санкцій, будуть змушені застосовувати посилену перевірку будь-яких транзакцій, пов'язаних із фінансовою системою Росії. Це має послабити економіку країни-агресора та ускладнити подальше фінансування війни.

[ + – ] Труднощі у зовнішній торгівлі та проведення міжнародних платежів можуть ускладнити для Росії подальше фінансування війни

Однак Віталій Шапран, економіст, член товариства фінансових аналітиків, зазначає, що з умовно дружніми країнами фінмоніторинг, вочевидь, почне регулюватися двосторонніми угодами, хоча на їхнє підписання і піде деякий час.

Однією з найуразливіших ланок може стати російська банківська система, яка і без того потерпає від численних санкцій.

"Російські банки очікує зменшення присутності у світовій фінансовій системі та скорочення внутрішнього ринку, через що робота банківської системи виявиться нерентабельною", — вважає Максим Боярчуков. Експерт не виключає подальшої хвилі звільнень банківських працівників, зменшення обсягу іноземної валюти в країні та інших негативних наслідків.

Команда FATF. Що буде з виведенням приватного капіталу із країни-агресора

Перспективи виведення з Росії корупційних капіталів у світлі припинення членства у FATF виглядають неоднозначно. З одного боку, інші країни тепер мають виявляти велику пильність щодо транзакцій з росіянами та ретельніше перевіряти їх. З іншого боку, на думку Віталія Шапрана, відтік капіталу з РФ може посилитися, оскільки йдеться не лише про FATF, а й про припинення багатьма юрисдикціями обміну податковою інформацією із РФ. А це полегшує для заможних росіян процедуру виведення своїх накопичень на рахунки за кордоном.

Хоча можливі шляхи виведення станів росіян із країни дуже обмежені.

"Відтік капіталу з Росії стримують санкції проти російської еліти. Під ризиком заморожування та конфіскації коштів на користь України її представники більше не поспішають виводити капітали на Захід, але охоче використовують напрям Казахстану та країн Близького Сходу", — робить висновок Шапран.

Важливо

Не лише санкції. Чому з РФ йде капітал і коли обвалиться економіка агресора

Максим Боярчуков підтверджує, що у країнах ЄС із розвиненою банківською системою банки обмежують рух коштів росіян, особливо підсанкційних.

"Однак є й інші держави, зокрема, країни Африки, з якими Росія зараз намагається налагодити відносини. Тобто, відбувається чергова спроба обійти санкції та отримати доступ до всесвітньої фінансової системи шляхом інтегрування банківської системи РФ до країн "третього світу", — попереджає співрозмовник Фокусу.

[ + – ] Росія намагається обійти санкції за рахунок розширення впливу на країни "третього світу" Фото: Washington Post

У погану компанію. Чи потрапить Росія до чорного списку FATF

На думку опитаних Фокусом експертів, призупинення членства Росії у FATF невідворотно наближає її до внесення агресора у чорний список цієї організації.

"Виключення Росії з-поміж учасників FATF означає припинення обміну з нею інформацією від більшості країн-членів. Відповідно, тепер у Росії ефективно боротися з відмиванням грошей буде складніше, а це — перший крок до чорного списку", — пояснює дію механізму Віталій Шапран.

Співрозмовник Фокусу уточнює, що для віднесення РФ до "чорного списку" вона повинна відповідати певним критеріям, таким як відсутність внутрішньої системи боротьби з відмиванням грошей, ідентифікації банківських клієнтів тощо. І хоча формально такі системи контролю в Росії є, проте їхня ефективність після виключення зі складу FATF — уже під питанням.

Тобто подальша доля Росії, на думку Віталія Шапрана, залежить від того, як тепер діятиме Кремль. "Поки що ми бачимо появу спільних економічних проєктів з Талібаном та Іраном, і якщо так піде далі, то чорний список виглядає не таким вже далеким, як здається деяким чиновникам FATF, які поки що оцінюють РФ за формальними ознаками", — вважає співрозмовник Фокусу .

Нагадаємо, зброєю російського тероризму в Україні стали знайомі багатьом українцям "мопеди" — іранські ударні безпілотники Shahed. Нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю американському каналу CBS повідомив, що союз між Росією та Іраном швидко розвивається і поступово рухається в "дуже небезпечному" напрямку. Бернс уточнив, що в Росії розглядають можливість надати Ірану винищувачі в обмін на продовження військової допомоги, що створить істотні ризики не лише для України, а й для Близького Сходу. Відповідно, реакція FATF має бути адекватною.

[ + – ] Зброєю російського тероризму в Україні стали так звані "мопеди" — іранські ударні безпілотники Shahed Фото: Скриншот

"FATF називають сторожовим собакою над фінансовою злочинністю у світі, тож її завдання — поінформувати інших фінансових регуляторів і слідкувати за тим, що буде далі робити Росія та країни, які продовжують здійснювати з нею фінансові операції. Якщо Росія продовжуватиме свої терористичні дії на території України, вона має опинитися в економічній ізоляції", — зазначає Ірина Микита.

Максим Боярчуков нагадує, що повне виключення Росії з країн-членів FATF і внесення її до чорного списку — принциповий, адекватний і важливий крок. На думку співрозмовника Фокусу, це створить універсальний контроль за російською фінансовою системою, ускладнить для агресора пошук інструментів для обходу санкцій, обмежить міжнародну торгівлю, отримання платежів за експорт і здійснення платежів за імпорт, а також прискорить відтік капіталу з країни.

Занесення країни до чорного списку FATF — тривалий процес, що передбачає багато етапів. Наприклад, Іран, який потрапив до чорного списку в лютому 2020 року, перебував під пильним наглядом FATF задовго до цього. У 2016 році Іран взяв на себе зобов'язання перед FATF провести певні реформи щодо усунення своїх стратегічних недоліків у сфері відмивання грошей і фінансування тероризму. Країна не виконала обіцянки, у жовтні 2019 року отримала від FATF останнє попередження, і лише в лютому 2020 року, нарешті, потрапила до чорного списку. Так і у випадку з Росією рішення FATF про внесення до чорного списку може бути відкладено на 4-5 років.

Важливо