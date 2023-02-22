Не лише санкції. Чому з РФ йде капітал і коли обвалиться економіка агресора

У Росії зростають передумови для економічної кризи — дефіцит бюджету збільшується, на доходи агресора впливають обмеження цін на нафту й ембарго на російські нафтопродукти в ЄС. Водночас бізнес і населення намагаються вивести капітал у спокійну гавань за межі Росії.

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Російська економіка у 2023 році починає зазнавати результату потужних західних санкцій, оголошених протягом минулого року країнами-партнерами України. Нещодавно в низці ЗМІ опублікували дані російського Мінфіну — про те, що Федеральний бюджет Росії у січні 2023 року виконали з дефіцитом 1,776 трильйона рублів, що в 14 разів перевищує його обсяг у січні 2022 року. Фактично доходи російського бюджету в січні впали на третину, тоді як витрати зросли майже на 60%. Водночас експерти зазначають: поки що економіка агресора ще здатна фінансувати військову машину Путіна. Щоб остаточно вплинути на її стан, необхідне посилення санкцій і сприяння подальшому зростанню відтоку капіталу з РФ.

Гроші йдуть. Як із Росії витікає капітал і що це означає для країни-агресора

За даними ЦБ Росії, за перший квартал 2022 року чистий відтік капіталу з країни склав $64,2 млрд. Щодо загального річного показника відтоку, то, ймовірно, йдеться про суму не менш ніж $300 млрд, а ось сам Центробанк РФ у жовтні прогнозував скромніший показник відтоку капіталу — на рівні $251 млрд за 2022 рік. Ідеться і про відтік інвестицій (тобто коштів бізнесу), і про відтік накопичень громадян, які намагаються врятувати свої кошти, оскільки не довіряють банкам і владі. У 2023 році, згідно з припущеннями російського ЦБ, з країни можуть вивести близько $124 млрд. Це набагато більше, ніж у довоєнному 2021 році, коли чистий відтік капіталу склав трохи більше ніж $74 млрд.

[ + – ] Чистий відтік валюти з Росії у 2022 році суттєво зріс, і цей тренд продовжиться у 2023 році

"Зберігати кошти у валюті в Росії стало небезпечно, багато навіть великих банків встановили комісії на рахунки у валюті, тобто ви не отримуєте дохід від депозитів у доларах чи євро, а отримуєте збитки. Такі умови штовхають росіян на вивезення капіталу та готівкової валюти. Друга хвиля вивезення посилилася після того, як у Росії була оголошена мобілізація, і хвиля ухилянтів виїжджала в сусідні країни", — пояснює тенденцію відтоку капіталу з Росії Віталій Шапран, економіст, ексчлен Ради НБУ.

Мобілізація в РФ провокує черговий великий відтік грошей із рахунків росіян на рахунки закордонних банків

На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, фактично в РФ фіксується відтік депозитів із російських банків і релокація капіталу в іноземних банках.

"Це відбувається як із метою "убезпечити" вкладення, так і з метою профінансувати покупки, особливо валютні. За даними ЦБ Росії, обсяг валютних депозитів в іноземних банках майже досяг розміру готівкової іноземної валюти. Варто також відзначити значні потреби населення, що втекло від мобілізації та відкрило рахунки в іноземних банках для нормальної роботи банківських карток", — зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Фактично, виведення капіталу з РФ в інші країни негативно впливає на економіку РФ, а отже, є вигідним рішенням для України, яка також потребує ослаблення фінансових можливостей агресора.

Надії та Китай. Навіщо Росії юань і що буде з російським рублем

Росії для імпорту, зокрема для імпорту з виробництва озброєння, необхідна іноземна валюта. З початку війни на Московській біржі відчутно зросли обсяги торгів юанем, останньою резервною валютою для Росії, за 2022 рік — на 37%, і тепер торги цією валютою можна порівняти з оборотами в доларах і євро.

"В умовах обмежень на використання долара та євро, переформатування торгових потоків на Китай юань стає не лише валютою взаєморозрахунків, а й засобом заощаджень, до того ж не лише для населення, а й для самої РФ", — пояснює Андрій Шевчишин.

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Аналітик фінансових ринків Іван Угляниця наголосив: юань, як і інші локальні валюти (турецька ліра, дирхам ОАЕ, індійська рупія), куди Росія намагається змістити розрахунки з торгових і рух фінансових операцій, дуже сумнівні з точки зору заміщення резервних валют (долара, євро).

"Ці валюти не вільно конвертовані, їхній обмінний курс і обіг перебувають під великим контролем і обмеженнями з боку відповідних країн. Низька ліквідність цих валют, висока волатильність (фактична чи потенційна). У багатьох країнах, навіть пост-СРСР, діють обмеження на відкриття рахунків нерезидентами, у тому числі росіянами. Ще складніша ситуація в Європі, США. Проблема не в тому тільки, що діють локальні заборони на виведення грошей, а й у тому, що не багато хто бажає їх прийняти", — зазначає Іван Угляниця.

[ + – ] Щоб переказати кошти на рахунки закордонних банків, росіяни шукають можливості оформити платіжні картки в різних країнах — і в Грузії, і в Азербайджані, і в Естонії, на Кіпрі Фото: Pexels

Сьогодні в багатьох країнах є легальні процедури відкриття банківських рахунків громадян РФ після перевірок клієнта в санкційних базах. І є інші вимоги: в Узбекистані та Казахстані потрібно оформити тимчасову реєстрацію та стати на облік у місцевій податковій службі. Найпростіше росіянам сьогодні оформити платіжну картку (відкрити поточний рахунок) у Казахстані, Узбекистані, Грузії та Азербайджані. Згідно з відгуками в різних чатах, у США росіянам можуть відкрити карти Bank of America, CHASE і Wells Fargo, але для цього доведеться пред'явити номер соціального страхування (SSN). Загалом більшість європейських банків запроваджують обмеження на транзакції з власниками рахунків-росіян. Наприклад, такі обмеження вже запровадили Societe Generale, Deutsche Bank, ING та інші. Водночас росіяни можуть оформити карти британського віртуального банку Revolut, але лише за умови підтвердження посвідки на проживання в одній із країн Євросоюзу або у Великій Британії.

[ + – ] Зараз РФ покладає великі надії на Китай, але юань навряд чи зможе замістити долар і євро Фото: LIGA.net

Національній валюті РФ експерти прогнозують девальвацію.

"Обвал експорту в разі стабілізації імпорту призводить до значного пресингу на рубль. Оскільки тенденція падіння експорту посилюється, запас міцності ринку послаблюється — рубль втрачатиме свої позиції. У банку Росії поки що є можливість стримувати ситуацію, можливо, також будуть введені додаткові обмеження для ринку, що стримає девальвацію, але тренд уже не змінити", — каже Андрій Шевчишин. Іван Угляниця впевнений — Росії буде складно в середньостроковому періоді утримати курс рубля на нинішній позначці.

Доїти держкомпанії. На чому тримається економіка РФ і що вплине на її скорочення

Отже, санкції діють, хоч і миттєвого результату не буде, кажуть експерти.

"У Росії доїтимуть державні компанії. Це вже відбувається, і роблять це різними методами, у "Сбербанку" вони відберуть 50% прибутку за 2022 рік на дивіденди, у ресурсних монополій будуть підвищені податки, планують також податки брати не з ціни продажу URALS, а з ціни нафти марки Brent. Також їхній Мінфін готує ринок до активних запозичень. Активно вони займають кошти й у сусідів, наприклад, підозріло суттєво збільшилися позики їхніх великих компаній у юанях. Не варто очікувати, що через 1-2 місяці настане колапс російської економіки, який відчує населення, але через 3-6 місяців ситуація може помітно погіршитися, особливо для регіонів зі складними кліматичними умовами”, — упевнений Віталій Шапран.

Мінус мільярди. Як гроші продовжують іти

Попри чинні в самій РФ обмеження, тенденція відходу капіталу з Росії все одно продовжиться. Принаймні поки обмеження ЦБ РФ на перекази й транзакції з іноземними банками дозволяють росіянам і бізнесу Росії виводити гроші за кордон. У січні-вересні 2022 року загальні депозити росіян у закордонних банках збільшилися більш ніж удвічі з $30,6 млрд у січні до $63,1 млрд у вересні. Є інформація, що щомісячні коливання (відтоку з рахунків у банках Росії) корелювали з жорстким валютним контролем, запровадженим Центральним банком після вторгнення Росії в Україну 24 лютого й ослабленим у наступні місяці. У лютому з приватних рахунків було знято близько 4,3 мільярда доларів.

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Зараз у РФ діє піврічна (до 31 березня 2023 року) заборона ЦП про продовження обмежень щодо виведення грошей за кордон, але самі обмеження не є жорсткими — громадяни можуть виводити до $10 тис. щомісяця через системи грошових переказів, а на банківські рахунки 55 країн, включаючи Туреччину, Ізраїль і ПАР, дозволено виводити до $1 млн. Такі умови цілком підходять більшості охочих сховати гроші в надійнішому місці, ніж країна-агресорка, проти якої Захід регулярно запроваджує нові санкції.

[ + – ] Жозеп Боррель упевнений: рубль штучно тримають сильним, але російська економіка заплатить дуже високу ціну за війну Фото: Flickr

Фактично, виведення капіталу з РФ може бути корисним фактором нарівні з уже введеними санкціями, щоб серйозно натиснути на економіку агресора та поступово загальмувати військову агресію Кремля. Хоча на швидкий ефект розраховувати не варто.

Санкціям потрібен час, щоб досягти ефекту, але вони дійсно діють. Наприклад, у Росії 45% технологічної залежності від Європи. Вони намагаються, але їхні автомобільні заводи втратили 80% своєї потужності. Рубль штучно тримають сильним, але російська економіка заплатить дуже високу ціну за цю війну, — зазначив нещодавно верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. І додав: — Зараз наша мета — послабити російську економіку, і ми цього досягли".

У 2023 році російська економіка продовжить скорочення внаслідок дії масштабних санкцій США та ЄС і через відсутність припливу інвестицій.

Виснаження грошових запасів країни-агресора є головною метою економічного тиску, який здійснюють країни-партнери України. І економіка РФ уже скорочується. За даними ОЕСР, російська економіка за підсумками 2022 року має показати падіння на 3,9% і на 5,6% у 2023 році. А ось Світовий банк спрогнозував скорочення ВВП Росії на 3,6% у 2023 році.

У самій Росії будують оптимістичні прогнози — у Мінекономрозвитку заявили про скорочення економіки Росії за підсумками 2022 року на 2,9%, а на 2023 прогнозують падіння всього на 0,8%. Яким буде реальне скорочення економіки РФ у 2023 році, залежить від рівня виконання озвучених партнерами санкцій, а також від того, чи й надалі росіяни зможуть виводити гроші на рахунки в банки Казахстану, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Узбекистану й інших країн. Адже, як зазначають експерти, вихід капіталу завжди грає на ослаблення економіки. Зараз, коли Росія не може сподіватися на надходження інвестицій з-за кордону, це особливо важливо, адже в результаті послабить фінансові можливості РФ і вплине на можливості агресора закуповувати імпортне озброєння та необхідні для його виробництва компоненти.

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