Експерт: Центробанку Росії нема чим "гасити" девальвацію рубля

Росія, спалюючи доступні залишки незаморожених санкціями золотовалютних резервів центробанку, намагається утримувати рубль від девальвації. Проте агресор можуть очікувати на нові курсові потрясіння

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У лютому 2022 року напередодні російського вторгнення в Україну курс рубля становив приблизно 75 RUB/USD. Після нападу на Україну валютний ринок в РФ почало лихоманити. Віталій Шапран, економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА) нагадує, що в розпал воєнного шоку біржовий курс рубля відлетів до позначки 130 RUB/USD, російський банк "Открытие" довго утримував курс безготівкових операцій у 220 RUB/USD, а долар на чорному ринку крутився у діапазоні 150-250 RUB/USD.

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Ситуації, що сформувалася на валютному ринку РФ після 24 лютого 2022 року під впливом санкцій Заходу та панічних настроїв населення, Віталій Шапран дав визначення "трикурсся". "Заборонивши з 9 березня 2022 продажі готівкової валюти населенню, Центробанк Росії витіснив ці угоди на чорний ринок. За свідченням росіян, у банках легально купити долари чи євро було неможливо, — пояснює Шапран. — Банки самостійно встановлювали курс операцій з безготівковою валютою. Унаслідок на ринку було три курси: біржовий (для безготівкової валюти), курс банків (для безготівкових операцій із клієнтами) і курс чорного ринку".

Експерт уточнює, що за біржового курсу станом на 5 квітня 2022 року 83,46 RUB/USD, на чорному ринку долар у Москві продавали приблизно по 100 RUB/USD, а в регіонах — до 120 RUB/USD. Тобто порівняно із серединою березня 2022 року ситуація дещо стабілізувалася — різниця між трьома курсами зменшилася.

Проте, за подібною видимою нормалізацією продовжують приховуватися небезпечні для російського фінансового ринку процеси, що запустили санкції, накладені на РФ. Нагадаємо, у відповідь на російське вторгнення в Україну західні країни досить оперативно затвердили заходи, які дозволяють заморозити більше половини міжнародних резервів ЦБ РФ.

Вочевидь, до подібного удару Центробанк країни-агресора виявився не готовим. Фінансова "подушка безпеки", яка мала б згладити валютні ризики під час нападу на Україну, в Росії накопичувалася протягом кількох років за рахунок надприбутків від дорогого енергетичного експорту. На момент вторгнення в Україну ЗВР російського центробанку досягли рекордних $643,2 млрд.

Проте через санкції Заходу для путінського режиму все пішло не так. Як уже писав Фокус, блокування активів помітно звузило можливості ЦБ РФ підтримувати курс рубля. Тим часом цивілізований світ шукає механізми виплати за рахунок заблокованих резервів компенсації Україні за російську агресію.

Згадана вище відносна нормалізація валютного ринку, що спостерігається в РФ на початку квітня, викликає питання. Утім, Віталію Шапрану секрет цього явища відкрився після публікації 31 березня 2022 року Центробанком РФ даних про стан ЗВР. Експерт звертає увагу, що з 3 по 25 березня 2022 року ЗВР ЦБ РФ скоротилося на $38,8 млрд до $604,4 млрд.

"Хоча прямих інтервенцій на біржі від ЦБ не було, ширилися чутки про те, що влада для гасіння паніки вкинула в ринок $70 млрд готівкою. Думаю, ця сума перебільшена, і, судячи зі зменшення ЗВР, на ринок влили приблизно $35 млрд. Враховуючи майбутнє на фоні скорочення надходження від експорту вуглеводнів і лісів, а також заморожування майже на 400 млрд доларів ЗВР Центробанку РФ — зменшення ЗВР на 38,8 млрд доларів США може стати серйозним ударом по ліквідності".

Віталій Шапран уточнює, що в квітні 2022 року ЦБ РФ увійшов із ЗВР на рівні майже $600 млрд, з яких приблизно $400 млрд заморожено, а $135 млрд становить підсанкційне золото. Уточнимо, введені Заходом санкції поширюються, зокрема, і на транзакції із золотом російського Центробанку. Фактично, валютна частина ЗВР становить приблизно $65 млрд, переважно в китайських юанях.

"З огляду на перспективи досягнення негативного платіжного балансу вже у першому півріччі 2022 року, через дефіцит валюти у ЗВР другого воєнного шоку рубль може не пережити. Адже питання стабільності ринку не вирішене, а лише відтерміноване завдяки розтраті майже $40 млрд резервів", — резюмує Шапран. Тобто, на тлі прогнозованого посилення санкцій на Росію може очікувати новий виток девальвації, гасити яку не буде чим.

На фоні описаних проблем валютного ринку та підвищення облікової ставки ЦБ РФ до 20% у Росії назріває серйозна банківська криза, про яку Віталій Шапран розповідає у своїй авторській колонці.