Знецінення рубля та інфляція: як повномасштабна війна зіпсувала економіку РФ (фото)

Інфляція у Росії за 2023 рок може становити 7,4%, що майже вдвічі перевищує ціль Центробанку, розповіли в британській розвідці.

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Довготривала повномасштабна російсько-українська війна, ймовірно, негативно вплине на перспективи економіки Росії. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

"Триваюче вторгнення Росії в Україну з високою ймовірністю негативно вплине на перспективи російської економіки", — йдеться у повідомленні.

Оборонне відомство Британії зазначило, що у Росії від початку повномасштабного вторгнення імпорт перевершував експорт, що сприяло знеціненню рубля та, ймовірно, спричинило інфляцію. Ймовірним залишається ризик перегріву російської економіки через те, що РФ нарощує витрати на оборону коштом інших сфер.

У британській розвідці розповіли, що Центробанк РФ підвищив процентну ставку на 1% до нової базової ставки у 16%. З липня 2023 року, коли базову ставку було встановлено на рівні 6,5% це вже п'яте підвищення. У Британії наголосили, що зростання було меншим, ніж попередні. Натомість інфляція у РФ продовжила прискорюватися до кінця 2023 року, підвищившись до 7,5% у річному обчисленні в листопаді замість 6,5% у жовтні.

"Загалом інфляція на 2023 рік, за оцінками російської статистичної служби, становитиме 7,4%, що майже вдвічі перевищує ціль Центробанку", — додали в британській розвідці.

Нагадаємо, 18 січня у ЗМІ повідомили, що Росія витрачає багато фінансового ресурсу через повномасштабну війну в Україні. Ворог витрачає стратегічні фінансові резерви, які Москва накопичувала протягом багатьох попередніх років.

9 січня у ЗМІ розповіли, що Кремль має три виклики, а саме фінансування війни проти України, підтримання рівня життя населення і захищення макроекономічної стабільності.