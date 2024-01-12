Чи обвалиться економіка РФ: до чого готуватися росіянам у 2024 році

Росії у 2023 році, попри санкції, вдалося збільшити не нафтогазові надходження до бюджету й уникнути масштабного урізання критичних видатків. Проте цього року економічна ситуація у країні-агресорі буде складнішою, кажуть експерти.

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Нафтові доходи РФ за підсумками 11 місяців 2023 року скоротились на 23% порівняно з минулим роком і приблизно дорівнюють показникам 2021 року. Це свідчить про те, що вплив санкцій був недостатній, кажуть експерти. Про це пише Фокус у новій статті "Економіка РФ зростає попри санкції. Що дозволяє Путіну отримувати мільярди на війну".

Дію санкцій Росія відчула, проте він був не таким сильним, як сподівалися. "Санкції безперечно вплинули. Вплив був би значно більшим, якби наші союзники із самого початку 2022-го приймали відповідні санкційні рішення, бо основні санкції були запроваджені саме в 2023-му", — каже Фокусу голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.

За січень - листопад 2023 року доходи РФ від експорту нафти скоротилися на 23% Фото: З відкритих джерел

Проте росіяни навчилися обходити обмеження, націлені проти її нафтового сектору,, використовуючи тіньовий флот. "Пропорційного скорочення доходів немає, але просто скорочення є, адже бізнес ускладнений, його розвиток зупинений, — коментує Фокусу директор спецпроєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. — Утім все рівно маємо переорієнтування експортних потоків і використання недосконалості, непродуманості санкційного законодавства, економічних обмежень. Будь-які заборони є дуже привабливими для сірого бізнесу, який на цьому також добре заробляє. Це видно по так званому тіньовому флоту танкерів, який зараз перевозить більшу частину російського нафтового експорту".

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У минулому році уряду країни-агресора вдалося уникнути секвестру бюджету. "Впродовж року ми бачили певні урізання видатків за неключовими програмами, на брак коштів, до прикладу, жалілись регіональні бюджети. Але масштабного урізання критичних для населення видатків поки їм вдалось уникнути. Також до листопада ми не спостерігали такого активного використання Фонду національного добробуту на покриття дефіциту, або масштабного залучення внутрішнього боргу, як у 4 кварталі 2022 року. Тому у Мінфіну рф залишаються в рукаві ці два механізми, щоб звести бюджет 2023 року", — зазначила Фокусу Юлія Павицька, керівниця санкційного напряму KSE Institute.

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Збільшення видатків на війну негативно впливає на інші галузі економіки. "Військові витрати певною мірою стимулюють національну економіку, але з іншого боку підривають можливості для середньо- і довгострокового розвитку, — коментує виданню Ігор Бураковський. — Росія не отримує технології для глибокого видобутку нафти, газу, не може обслуговувати літаки іноземного виробництва, випускати свої — без іноземних комплектуючих. Крім того, західні автокомпанії пішли з ринку РФ, відтак зросла питома вага китайського автопрому, не дуже якісного, який продається за ціною середнього класу. Я вже не кажу про те, що росіяни відчувають дефіцит окремих ліків".

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Ці процеси лише погіршуватися у новому році, додав він. Крім того, варто очікувати згортання бюджетної підтримки. "Бюджетна підтримка не може вічно давати позитивний ефект і має бути згорнута у 2024 році або охолоджена більш жорсткою політикою Центрального банку", — поділився думками з Фокусом ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

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Разом з тим, РФ ризикує втратити головного імпортера своєї продукції, а отже — джерело доходів для бюджету. "Зниження активності в економіці східного сусіда призведе до зменшення російського експорту до КНР, а інших покупців в таких обсягах на їх нафту, газ, вугілля та дрова в РФ через санкції немає", — додав Шапран.

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Не райдужні перспективи й у рубля. На думку експерта ринку інвестицій Івана Угляниці, на російську валюту чекає девальвація. "Цьому сприятиме подальше погіршення соціально-економічного клімату всередині РФ, також можливий вплив інших геополітичних факторів, окрім війни проти України. Продаж вуглеводнів матиме більше проблем, в тому числі з боку глобальних цін у випадку розширення рецесії", — зауважив він Фокусу.

Нагадаємо, всередині грудня 2023-го Європейський Союз офіційно ухвалив 12 пакет санкцій проти Російської Федерацій. У ньому, зокрема, є заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій. Так, вводяться правила повідомлення про продаж танкерів будь-якій третій країні.

Також Фокус писав, що лише із серпня до вересня 2023 року інфляція у Росії зросла з 5,3% до 6%. У британській розвідці вважають, що висока інфляція в Росії може призвести до зменшення витрат федерального уряду на соціальну допомогу.