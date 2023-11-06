Економіка РФ ризикує "перегрітися" через збільшення видатків на оборону, – розвідка Британії

У Росії збільшився рівень інфляції, а разом із цим ключова ставка. У розвідці вважають, що це призведе до більших витрат на війну та тиску на економіку.

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Лише із серпня до вересня цього року інфляція у Росії зросла з 5,3% до 6%. Британська розвідка вважає, що така економічна ситуація у Росії призведе до її більших витрат на війні в Україні. Про це йдеться у свіжому звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що на такий показник інфляції вже відреагували у Центральному банку Росії та підвищили ключову ставку аж на два пункти до 15%. Такі показники є найвищими з травня минулого року та ймовірно збережуться до 2024 року.

Така ситуація в країні може напряму торкнутися російських споживачів. Так, збільшення ключової ставки може збільшити вартість запозичень для росіян. Також це може збільшити витрати російського уряду на обслуговування боргу.

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У британській розвідці також наголошують, що через зростання витрат на оборону, попиту та тиск на ринку праці, російська економіка цілком ймовірно може "перегрітися".

"Це з високою ймовірністю забезпечить інфляцію в Росії у 2024 році на рівні, вищому за цільовий показник у 4%", — йдеться у повідомленні.

Серед іншого, висока інфляція в Росії може призвести до зменшення витрат федерального уряду на соціальну допомогу. У розвідці додають, що така ситуація показує переорієнтацію економіки Росії на фінансування війни.

Звіт британської розвідки Фото: Ministry of Defence

Нагадаємо, у жовтні економічний фахівець і голова благодійного фонду "Нова Країна" Андрій Новак висловив свою думку, що у середині Росії вже стався дефолт, адже держава не може виконувати свої боргові зобов’язання. Окрім того, з початку року можна спостерігати дефіцит федерального бюджету, яка зростає з кожним місяцем.

Також, як зазначав керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, Росія намагається поставити свою економіку на військові рейки замість того, аби виробляти якісні споживчі товари. За словами експерта, такі дії мають накопичувальний ефект та можуть призвести до масового незадоволення населення.