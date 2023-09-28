"Вірю в голодні бунти": експерт оцінив "розвиток" економіки Росії (відео)

Росія не виробляє достатньої кількості якісних споживчих товарів, а намагається поставити усю економіку на військові рейки, що посилює негативні процеси в умовах санкцій.

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Заходи, які застосовує влада Росії, не впливають позитивно на економіку, тому звичайні росіяни будуть й надалі біднішими. В ефірі YouTube-каналу Фокус керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко дав оцінку подіям в РФ.

Курс рубля поступово девальвує. Центробанк та Мінфін Росії намагаються застосовувати заходи, щоб змінити ситуацію, але негативні наслідки накопичуються. Як пояснив політолог, російська еліта своїми діями спровокувала запровадження санкцій. Дефіцит певних товарів, як показав досвід СРСР, здатен спровокувати масове незадоволення людей.

"Це має бути певний комплекс заходів, але економічний фактор дійсно має впливати", – зазначив Чаленко.

Росія не виробляє достатньої кількості якісних споживчих товарів, а намагається поставити усію економіку на військові рейки. Реалізацію газу країна не може компенсувати завдяки китайському ринку. Чаленко звернув увагу на той факт, що третина росіян не отримують газ до своїх осель.

"Усе має накопичувальний кумулятивний ефект", – заявив він.

Ігор Чаленко додав, що ситуація в регіонах Росії також не є стабільною. На Кавказі, як зазначив він, взагалі передвибухові настрої. Всі ці фактори змушують очільника Кремля Володимира Путіна "хапатися за владу".

Падіння рубля: як валюта РФ шукає дно

Курс російської валюти у серпні пройшов позначку 100 рублів за долар. Екстрене рішення Центробанку різко підвищити облікову ставку пройшло майже непомітно для фінансового ринку. Тенденція девальвації рубля триває більш ніж рік. Її розкручує суттєве зменшення притоку валюти, спричинене, серед іншого, санкційною політикою Заходу у відповідь на агресію проти України. Фокус розібрався, на що вплине падіння рубля й до якої міри може відбутися курсове піке.

Нагадаємо, видання The Washington Post 15 серпня повідомило, що падіння російського рубля підкреслює великі проблеми в економіці РФ. За словами журналістів, Росія, як і раніше, має доволі стійкий профіцит торговельного балансу, але цього недостатньо, щоб компенсувати відтік капіталу і стабілізувати обмінний курс.