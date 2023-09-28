"Верю в голодные бунты": эксперт оценил "развитие" экономики России (видео)

Россия не производит достаточного количества качественных потребительских товаров, а пытается поставить всю экономику на военные рельсы, что усиливает негативные процессы в условиях санкций.

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Меры, которые применяют власти России, не влияют положительно на экономику, поэтому обычные россияне будут и дальше беднее. В эфире YouTube-канала Фокус руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко дал оценку событиям в РФ.

Курс рубля постепенно девальвирует. Центробанк и Минфин России пытаются применять меры, чтобы изменить ситуацию, но негативные последствия накапливаются. Как пояснил политолог, российская элита своими действиями спровоцировала введение санкций. Дефицит определенных товаров, как показал опыт СССР, способен спровоцировать массовое недовольство людей.

"Это должен быть определенный комплекс мер, но экономический фактор действительно должен влиять", — отметил Чаленко.

Россия не производит достаточного количества качественных потребительских товаров, а пытается поставить всю экономику на военные рельсы. Реализацию газа страна не может компенсировать за счет китайского рынка. Чаленко обратил внимание на тот факт, что треть россиян не получают газ в свои дома.

"Все имеет накопительный кумулятивный эффект", — заявил он.

Игорь Чаленко добавил, что ситуация в регионах России также не является стабильной. На Кавказе, как отметил он, вообще предвзрывные настроения. Все эти факторы заставляют главу Кремля Владимира Путина "хвататься за власть".

Падение рубля: как валюта РФ ищет дно

Курс российской валюты в августе прошел отметку 100 рублей за доллар. Экстренное решение Центробанка резко повысить учетную ставку прошло почти незаметно для финансового рынка. Тенденция девальвации рубля продолжается более года. Ее раскручивает существенное уменьшение притока валюты, вызванное, среди прочего, санкционной политикой Запада в ответ на агрессию против Украины. Фокус разобрался, на что повлияет падение рубля и до какой степени может произойти курсовое пике.

Напомним, издание The Washington Post 15 августа сообщило, что падение российского рубля подчеркивает большие проблемы в экономике РФ. По словам журналистов, Россия по-прежнему имеет довольно устойчивый профицит торгового баланса, но этого недостаточно, чтобы компенсировать отток капитала и стабилизировать обменный курс.