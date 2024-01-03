ЄС ввів санкції проти російської групи алмазодобувних компаній "Алроса"

У Раді ЄС зазначили, що "Алроса" — це найбільша алмазодобувна компанія у світі. Вона приносить істотний дохід уряду Росії.

Related video

Рада Європейського Союзу 3 січня 2024 року ввела додаткові санкції щодо російської групи компаній "Алроса" та її гендиректора Павла Мариничева. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

У ЄС зазначили, що "Алроса" — це найбільша алмазодобувна компанія у світі, що належить російській державі. На неї припадає понад 90% усього видобутку алмазів у Росії. Вона приносить істотний дохід уряду Росії, і є важливою частиною економіки країни-агресора.

Повідомляють, що це рішення доповнює заборону на імпорт російських алмазів, включену до 12-го пакету економічних та індивідуальних санкцій, ухваленого Євросоюзом 18 грудня 2023 року.

"Заборона на ввезення російських алмазів є частиною зусиль "Великої сімки" з розроблення координованої на міжнародному рівні заборони на алмази, що спрямована на те, щоб позбавити Росію цього важливого джерела доходу", — ідеться в повідомленні.

У Раді ЄС заявили, що загалом санкції тепер поширюються на 1 950 фізичних і юридичних осіб.

"Відповідно до заборони на [російські] алмази, яку ми запровадили за допомогою 12-го пакета санкцій, сьогодні ЄС заносить до списку "Алросу", найбільшу алмазовидобувну компанію у світі, та її генерального директора", — написав глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель у X (раніше Twitter).

Жозеп Боррель про санкції проти Алроса Фото: Скриншот

Хто такий Павло Мариничев

Як повідомляє портал "Война и санкции", Павло Мариничев — це генеральний директор АТ "АЛМАЗЫ АНАБАРА" — співвласника АК "АЛРОСА". Група здійснює комерційну діяльність у галузях, що мають стратегічне значення для уряду РФ і забезпечують високу дохідну частину бюджету для країни-агресора.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "друзі" президента РФ Володимира Путіна у 2023 році збагатилися на $50 млрд. Свої статки торік збільшили співвласники Альфа-Банку Михайло Фрідман і Петро Авен. До списку увійшов і Роман Абрамович, який нещодавно програв суд про скасування санкцій. Рейтинг найбагатших росіян у 2023 році очолив власник "Норнікеля" Володимир Потанін.