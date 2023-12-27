Запасу міцності все менше: як санкції руйнують економіку РФ

Росія вже понад рік перебуває під безпрецедентними західними санкціями. Але, незважаючи на те, що в агресора ще є гроші на війну проти України, санкції українських союзників хоч і повільно, але вбивають російську економіку.

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Ситуація в російській економіці втрачає стійкість, хоча в Кремлі продовжують запевняти населення країни в зворотному. Але західні санкції і масовий відтік транснаціональних компаній серйозно нашкодили економічному потенціалу країни, повідомляє Business Insider з посиланням на статтю дослідників з Єльського університету Джеффрі Зонненфельда і Стівена Тіана.

Що зараз відбувається в російській економіці

За словами експертів, на тлі санкцій Росія вже втратила 253 мільярди доларів приватного капіталу. Гроші були виведені з фінансової системи війни після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. А ще, як зазначають дослідники, Москву позбавили доступу до західних технологій і досвіду, якого дуже потребують російські компанії. Водночас прямі іноземні інвестиції майже повністю вичерпалися.

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"Ми не можемо потрапити в пастку, думаючи, що у Путіна все добре, але й не повинні відмовлятися від ефективних заходів тиску на нього", — зазначають експерти.

У своєму матеріалі Джеффрі Зонненфельд і Стівена Тіан вказують і на інші причини, через які страждає російська економіка. Наприклад, за їхніми даними, з лютого 2022 року близько мільйона росіян втекли в інші країни. Тепер у самій РФ спостерігається нестача робочої сили, яку зараз оцінюють у п'ять мільйонів співробітників.

При цьому російська влада сама ж і погіршує ситуацію в економіці. Наприклад, вона запровадила суворий контроль за рухом капіталу, який зробив російські активи фактично знеціненими на світових ринках. А передача експропрійованих активів від західних фірм не робить Росію багатшою. Тим часом санкції позбавили російські компанії можливості випускати нові акції або облігації на західних ринках.

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"Росія, яка ніколи не постачала жодної готової продукції — ні промислової, ні споживчої — у світову економіку, паралізована. Вона далеко не економічна наддержава, оскільки практично всю її сировину може легко замінити поставками з інших країн. Військова машина рухається тільки завдяки канібалізації підприємств, які тепер контролюються державою", — йдеться в матеріалі.

До слова, провідний економічний фахівець і голова благодійного фонду "Новая Страна" Андрій Новак вважає, що російська економіка вже не витримує темпів війни. Так, на думку експерта, Росія економічно може витримати ще рік, але не більше. Зазначимо, що ще 13 жовтня стало відомо, що Росії все складніше фінансувати свою армію і найближчим часом економіка може впасти ще на 25%. При цьому, як зазначив економіст Ендой Ліліко, економіки, які перебувають у стані війни, часто знаходять спосіб протриматися довше, ніж можна подумати.